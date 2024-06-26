https://sputnik-georgia.ru/20240626/zhgenti-vse-partii-dolzhny-imet-odnu-tsel--podderzhanie-mira-v-gruzii-288605136.html
Жгенти: все партии должны иметь одну цель – поддержание мира в Грузии
Жгенти: все партии должны иметь одну цель – поддержание мира в Грузии
Sputnik Грузия
Партия "Солидарность во имя мира" будет сотрудничать с правящей партией "Грузинская мечта" в вопросе поддержания мира в Грузии. Об этом заявил ее председатель... 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T14:32+0400
2024-06-26T14:32+0400
2024-06-26T14:41+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
политика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1a/288604811_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5418782ec726d592998ac719e3147f40.jpg
Во имя мира нужно объединение политических сил, и так должны действовать все патриотические партии страны, заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы будем стоять там, где будет гарантирован мир для Грузии. Сегодня ни у одной партии не должно быть других занятий, чем сохранить мир в Грузии, и наша партия примет или не примет участие в выборах, зависит от геополитики. Через месяц может быть абсолютно другая ситуация и в мире, и в регионе. Как мы будем взаимодействовать с нынешней властью? Мы будем поддерживать мир в стране. Я глубоко уверен, что это единственная партия здесь, которая может обеспечить мир, и все нормальные, патриотические партии должны поддержать нынешнюю власть в этом вопросе, чтобы здесь не было кровопролития", – заявил Жгенти.В 2022 году сразу после начала конфликта на Украине в Грузии была запущена компания, нацеленная на открытие второго фронта, и к ней присоединились некоторые неправительственные организации.О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1a/288604811_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aa28d3b8f39f8da58153e463a0905cb8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, политика, видео
Жгенти: все партии должны иметь одну цель – поддержание мира в Грузии
14:32 26.06.2024 (обновлено: 14:41 26.06.2024)
Партия "Солидарность во имя мира" будет сотрудничать с правящей партией "Грузинская мечта" в вопросе поддержания мира в Грузии. Об этом заявил ее председатель Михаил Жгенти
Во имя мира нужно объединение политических сил, и так должны действовать все патриотические партии страны, заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Мы будем стоять там, где будет гарантирован мир для Грузии. Сегодня ни у одной партии не должно быть других занятий, чем сохранить мир в Грузии, и наша партия примет или не примет участие в выборах, зависит от геополитики. Через месяц может быть абсолютно другая ситуация и в мире, и в регионе. Как мы будем взаимодействовать с нынешней властью? Мы будем поддерживать мир в стране. Я глубоко уверен, что это единственная партия здесь, которая может обеспечить мир, и все нормальные, патриотические партии должны поддержать нынешнюю власть в этом вопросе, чтобы здесь не было кровопролития", – заявил Жгенти.
В 2022 году сразу после начала конфликта на Украине в Грузии была запущена компания, нацеленная на открытие второго фронта, и к ней присоединились некоторые неправительственные организации.
О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".