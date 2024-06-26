https://sputnik-georgia.ru/20240626/zhgenti-vse-partii-dolzhny-imet-odnu-tsel--podderzhanie-mira-v-gruzii-288605136.html

Жгенти: все партии должны иметь одну цель – поддержание мира в Грузии

Жгенти: все партии должны иметь одну цель – поддержание мира в Грузии

Sputnik Грузия

Партия "Солидарность во имя мира" будет сотрудничать с правящей партией "Грузинская мечта" в вопросе поддержания мира в Грузии. Об этом заявил ее председатель... 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T14:32+0400

2024-06-26T14:32+0400

2024-06-26T14:41+0400

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Во имя мира нужно объединение политических сил, и так должны действовать все патриотические партии страны, заявил председатель партии Михаил Жгенти на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мы будем стоять там, где будет гарантирован мир для Грузии. Сегодня ни у одной партии не должно быть других занятий, чем сохранить мир в Грузии, и наша партия примет или не примет участие в выборах, зависит от геополитики. Через месяц может быть абсолютно другая ситуация и в мире, и в регионе. Как мы будем взаимодействовать с нынешней властью? Мы будем поддерживать мир в стране. Я глубоко уверен, что это единственная партия здесь, которая может обеспечить мир, и все нормальные, патриотические партии должны поддержать нынешнюю власть в этом вопросе, чтобы здесь не было кровопролития", – заявил Жгенти.В 2022 году сразу после начала конфликта на Украине в Грузии была запущена компания, нацеленная на открытие второго фронта, и к ней присоединились некоторые неправительственные организации.О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".

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