https://sputnik-georgia.ru/20240627/dvoe-futbolistov-sbornoy-gruzii-popali-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-evro-2024-288657522.html

Двое футболистов сборной Грузии попали в символическую сборную Евро-2024

Двое футболистов сборной Грузии попали в символическую сборную Евро-2024

Sputnik Грузия

Мамардашвили также вошел в символическую сборную второго тура, а Микаутадзе – в число лучших 11 игроков первого тура 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T16:51+0400

2024-06-27T16:51+0400

2024-06-27T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Двое футболистов сборной Грузии – вратарь Георгий Мамардашвили и нападающий Георгий Микаутадзе – попали в символическую сборную УЕФА группового этапа чемпионата Европы 2024 в Германии. Встреча между сборными Грузии и Португалии завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл вингер грузинской сборной Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). В состав лучших игроков третьего тура вошли: Вратарь – Георгий Мамардашвили (Грузия), защита – Марк Кукурелья (Испания), Риккардо Калафьори (Италия), Раду Дрэгушин (Румыния), полузащита – Станислав Лоботка (Словакия), Канте Н'Голо (Франция), Фабиан Руис (Испания), Марсель Забитцер (Австрия), нападение – Джамал Мусиала (Германия), Георгий Микаутадзе (Грузия), Ламин Ямаль (Испания). Мамардашвили также вошел в символическую сборную второго тура, а Микаутадзе – в число лучших 11 игроков первого тура. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?! >>В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: 29 июня Германия – Дания Швейцария – Италия 30 июня Грузия – Испания Англия – Словакия 1 июля Португалия – Словения Франция – Бельгия 2 июля Румыния – Нидерланды Австрия – ТурцияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, уефа, португалия, футбол, сборная грузии по футболу