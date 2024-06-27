https://sputnik-georgia.ru/20240627/gruziya-v-pley-off-chempionata-evropy-2024-kogda-ne-verili-288648308.html

Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!

Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!

Sputnik Грузия

Соперником сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024 станет грозная сборная Испании, которая уверенно выиграла свою группу, одержав 3 победы и не пропустив ни... 27.06.2024, Sputnik Грузия

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26 июня 2024 года сборная Грузии сенсационно обыграла Португалию со счетом 2:0 в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходил на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Грузия быстро взяла инициативу "в свои ноги", забив первый гол на 2 минуте. Хвича Кварацхелия открыл счет после ассиста от Жоржа Микаутадзе. Португалия попыталась ответить, но грузинская защита и вратарь Георгий Мамардашвили действовали уверенно, не допуская ошибок. Сборная Португалии больше владела мячом, однако Грузия играла организованно и компактно, при этом часто переходя в контратаки. На 57 минуте Жорж Микаутадзе удвоил преимущество, реализовав пенальти. Счет 2:0. После второго гола сборная Грузии сосредоточилась на обороне. Португальцы пытались вернуться в игру, создавали моменты, но все безуспешно. Грузины эффективно нейтрализовали главные атакующие силы Португалии во главе с Криштиану Роналду. Статистика матча: – Владение мячом: Грузия 27% – 73% Португалия. – Удары в створ: Грузия 3 – 5 Португалия. – Угловые: Грузия 1 – 11 Португалия. – Фолы: Грузия 6 – 11 Португалия. – Желтые карточки: Грузия 1 – 3 Португалия. Лидер команды Хвича Кварацхелия забил на большом турнире первый гол в карьере. За сборную Грузии он отличился 16 раз в 33 играх. Гол Квары вошел в пятерку самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы. Он поразил ворота Португалии на 92 секунде матча. Главный тренер сборной Вилли Саньоль заявил после матча, что гордится футболистами, которые "как нельзя лучше представили Грузию". "Нам нечего было терять. Мы просто хотели получать от этого удовольствие. Когда ты Испания или Португалия, все ждут от тебя победы, но на нас не было такого давления. У нас была только одна цель – доставить радость Грузии, и нам удалось это сделать", – сказал Саньоль. По словам Саньоля, до матча с Португалией он просто попросил футболистов играть так, как в то время, когда им было по 17-18 лет. Грузия продемонстрировала отличную командную работу и дисциплину, что позволило им добиться фантастического результата против одного из главных фаворитов турнира. Браво Грузия! Браво Вилли Саньоль! Браво болельщики! Соперником сборной Грузии в 1/8 финала Евро 2024 станет грозная сборная Испании, которая уверенно выиграла свою группу, одержав 3 победы и не пропустив ни одного гола. Матч состоится 30 июня в 23:00 (тбс) на стадионе "Рейн Энерги" в Кельне.

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спорт, грузия, новости, португалия, испания, вилли саньоль, хвича кварацхелия, криштиану роналду, кельн, футбол, сборная грузии по футболу