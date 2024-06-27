https://sputnik-georgia.ru/20240627/gelatskiy-monastyr-na-zapade-gruzii-zakroyut-na-poltora-mesyatsa-288656326.html

Гелатский монастырь на западе Грузии закроют на полтора месяца

Гелатский монастырь на западе Грузии закроют на полтора месяца

Sputnik Грузия

Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление средневекового Гелатского монастыря 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T15:46+0400

2024-06-27T15:46+0400

2024-06-27T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Средневековый Гелатский монастырь, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в регионе Имерети, закроют со 2 июля по 15 августа в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Патриархии Грузии. Правительство Грузии выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление средневекового Гелатского монастыря. Средства будут переданы Патриархии Грузии, которая направит деньги на работы по реставрации, реконструкции и консервации монастырского комплекса Гелати. По информации Патриархии, восстановительные работы переходят в фазу масштабных и очень ответственных работ, и в монастырском комплексе Гелати проведут работы по обустройству единой/временной кровли главного храма. Уникальные фрески в храме Пресвятой Богородицы оказались под угрозой уничтожения из-за протекшей несколько раз крыши. Патриархия Грузии в апреле 2023 года получила право на осуществление всех работ в монастырском комплексе, после того, как высказала недовольство работой министерства культуры и потребовала проведения реставрации с единым планом управления. Уникальные фрески храма в Гелати под угрозой: специалисты готовятся к консервации >>Ранее восстановительными работами Гелати занимался Минкульт Грузии. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках, и в своем заключении призвала государство возобновить процесс, однако патриархия и специалисты остались недовольны самими работами по реставрации. В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, вода снова подкралась к фрескам. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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