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Глава МИД Азербайджана рассказал грузинскому коллеге о налаживании отношений с Арменией

Глава МИД Азербайджана рассказал грузинскому коллеге о налаживании отношений с Арменией

Sputnik Грузия

В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении, заявил министр 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T22:07+0400

2024-06-27T22:07+0400

2024-06-27T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В переговорах между Арменией и Азербайджаном есть положительная динамика, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили в Тбилиси. "Работы в этом направлении ведутся, за последние месяцы у нас очень положительная динамика. Прежде всего, в результате достигнутой между делимитационными комиссиями договоренности следует отметить завершение процесса демаркации одного участка азербайджано-армянской границы", – сказал Байрамов. По его словам, результатом демаркации стало возвращение четырех азербайджанских сел.По его словам, переговоры по мирному соглашению между двумя странами продолжаются. "В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении. Последняя редакция была передана Армении азербайджанской стороной несколько дней назад. Хочу отметить, что мы добились значительного прогресса и проблемных вопросов значительно сократилось", – сказал Байрамов. При этом глава МИД Азербайджана в Тбилиси обвинил Армению в создании барьеров в достижении долгосрочного мира в регионе. В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что в интересах Грузии остаются мир и стабильность в регионе, чему она готова содействовать. "Сегодня мы говорили о важности мира и стабильности в регионе, мы надеемся, что процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, наконец, завершится приемлемым для обеих сторон результатом, что станет важнейшим импульсом для обеспечения долгосрочных отношений и устойчивого мира в регионе. Мы всегда готовы способствовать конструктивной коммуникации между сторонами и предпринимать конкретные шаги на пути к взаимовыгодному сотрудничеству", – сказал Дарчиашвили. В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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