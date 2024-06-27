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Глава МИД Азербайджана рассказал грузинскому коллеге о налаживании отношений с Арменией
Глава МИД Азербайджана рассказал грузинскому коллеге о налаживании отношений с Арменией
Sputnik Грузия
В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении, заявил министр 27.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В переговорах между Арменией и Азербайджаном есть положительная динамика, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили в Тбилиси. "Работы в этом направлении ведутся, за последние месяцы у нас очень положительная динамика. Прежде всего, в результате достигнутой между делимитационными комиссиями договоренности следует отметить завершение процесса демаркации одного участка азербайджано-армянской границы", – сказал Байрамов. По его словам, результатом демаркации стало возвращение четырех азербайджанских сел.По его словам, переговоры по мирному соглашению между двумя странами продолжаются. "В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении. Последняя редакция была передана Армении азербайджанской стороной несколько дней назад. Хочу отметить, что мы добились значительного прогресса и проблемных вопросов значительно сократилось", – сказал Байрамов. При этом глава МИД Азербайджана в Тбилиси обвинил Армению в создании барьеров в достижении долгосрочного мира в регионе. В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что в интересах Грузии остаются мир и стабильность в регионе, чему она готова содействовать. "Сегодня мы говорили о важности мира и стабильности в регионе, мы надеемся, что процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, наконец, завершится приемлемым для обеих сторон результатом, что станет важнейшим импульсом для обеспечения долгосрочных отношений и устойчивого мира в регионе. Мы всегда готовы способствовать конструктивной коммуникации между сторонами и предпринимать конкретные шаги на пути к взаимовыгодному сотрудничеству", – сказал Дарчиашвили. В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, политика, армения, азербайджан, грузия, илья дарчиашвили, никол пашинян
новости, в мире, политика, армения, азербайджан, грузия, илья дарчиашвили, никол пашинян
Глава МИД Азербайджана рассказал грузинскому коллеге о налаживании отношений с Арменией
22:07 27.06.2024 (обновлено: 23:05 27.06.2024)
В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. В переговорах между Арменией и Азербайджаном есть положительная динамика, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.
"Работы в этом направлении ведутся, за последние месяцы у нас очень положительная динамика. Прежде всего, в результате достигнутой между делимитационными комиссиями договоренности следует отметить завершение процесса демаркации одного участка азербайджано-армянской границы", – сказал Байрамов.
По его словам, результатом демаркации стало возвращение четырех азербайджанских сел.
"Работы продолжаются, и мы верим, что в ближайшем будущем мы увидим еще больше позитивных шагов", – сказал Байрамов.
По его словам, переговоры по мирному соглашению между двумя странами продолжаются.
"В течение последних месяцев мы вели переговоры с представителями Армении в Германии, затем в Казахстане и обменялись изменениями в соглашении. Последняя редакция была передана Армении азербайджанской стороной несколько дней назад. Хочу отметить, что мы добились значительного прогресса и проблемных вопросов значительно сократилось", – сказал Байрамов.
При этом глава МИД Азербайджана в Тбилиси обвинил Армению в создании барьеров в достижении долгосрочного мира в регионе.
"К сожалению, хочу отметить, что в конституции Армении еще есть территориальные претензии к Азербайджану, что мы считаем препятствием для завершения этого процесса. Мы считаем, что армянская сторона создает барьер для поддержания долгосрочного мира, что является нежелательной ситуацией для самой Армении. Армения должна задуматься, мы ждем шагов в этом направлении", – сказал Байрамов.
В свою очередь глава МИД Грузии отметил, что в интересах Грузии остаются мир и стабильность в регионе, чему она готова содействовать.
"Сегодня мы говорили о важности мира и стабильности в регионе, мы надеемся, что процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, наконец, завершится приемлемым для обеих сторон результатом, что станет важнейшим импульсом для обеспечения долгосрочных отношений и устойчивого мира в регионе. Мы всегда готовы способствовать конструктивной коммуникации между сторонами и предпринимать конкретные шаги на пути к взаимовыгодному сотрудничеству", – сказал Дарчиашвили.
В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.