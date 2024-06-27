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Гол Кварацхелия в ворота Португалии стал одним из самых быстрых за всю историю Евро
Гол Кварацхелия в ворота Португалии стал одним из самых быстрых за всю историю Евро
Sputnik Грузия
Лидер сборной Грузии забил гол сопернику на 94-й секунде, что является пятым результатом в истории турнира 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы в ворота сборной Португалии. Встреча Грузия-Португалия завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча против Португалии.Лидер сборной Грузии забил гол сопернику на 94-й секунде, что является пятым результатом в истории турнира. Самый быстрый гол был забит на нынешнем Евро – 16 июня албанец Недим Байрами забил гол итальянцам на 23-й секунде. В группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс).Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Гол Кварацхелия в ворота Португалии стал одним из самых быстрых за всю историю Евро
22:44 27.06.2024 (обновлено: 23:06 27.06.2024)
Лидер сборной Грузии забил гол сопернику на 94-й секунде, что является пятым результатом в истории турнира
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил один из самых быстрых голов в истории чемпионатов Европы в ворота сборной Португалии.
Встреча Грузия-Португалия завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Кварацхелия был признан лучшим игроком матча против Португалии.
Лидер сборной Грузии забил гол сопернику на 94-й секунде, что является пятым результатом в истории турнира.
Самый быстрый гол был забит на нынешнем Евро – 16 июня албанец Недим Байрами забил гол итальянцам на 23-й секунде.
В группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.