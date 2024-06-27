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Грузия на Евро-2024 – рекорды группового этапа

Грузия на Евро-2024 – рекорды группового этапа

Sputnik Грузия

18 июня, Дортмунд 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T20:22+0400

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18 июня, ДортмундГрузия – Турция, счёт 1:3Автором единственного гола за Грузию стал нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе. UEFA включил его в символическую сборную первого тура. 22 июня, Гамбург Грузия – Чехия, счёт 1:1. Гол на счету Георгия Микаутадзе. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили вошел в символическую сборную второго тура и записал 11 сейвов на свой счет. Это лучший результат на текущем чемпионате Европы среди голкиперов.UEFA назвал Мамардашвили лучшим игроком матча Грузия-Чехия.26 июня, ГельзенкирхенГрузия – Португалия, счёт 2:0Голы на счету Хвичи Кварацхелия и Георгия Микаутадзе (пенальти).Гол, забитый Кварацхелия на второй минуте (94 секунда), стал самым быстрым пропущенным мячом за историю выступления сборной Португалии на чемпионатах Европы.Кроме того, гол Кварацхелия вошел в топ-5 самых быстрых голов чемпионатов Европы. UEFA назвал Кварацхелия лучшим игроком матча.Лучшим бомбардиром группового этапа Евро стал Георгий Микаутадзе – три гола и одна голевая передача. А лучшим вратарем назван Георгий Мамардашвили – 20 сейвов в трех играх.По показателю сейвов среди сборных лидирует Грузия (20).Грузия лидирует и по показателю возвратов владения (134).Сборная Грузии с 55 отборами занимает первое место в показателе сборных. В личном показателе футболистов по отборам лидирует Георгий Чакветадзе (12).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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