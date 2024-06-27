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Грузия на Евро-2024 – рекорды группового этапа
Грузия на Евро-2024 – рекорды группового этапа
Sputnik Грузия
18 июня, Дортмунд 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T20:22+0400
2024-06-27T20:22+0400
2024-06-27T20:42+0400
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18 июня, ДортмундГрузия – Турция, счёт 1:3Автором единственного гола за Грузию стал нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе. UEFA включил его в символическую сборную первого тура. 22 июня, Гамбург Грузия – Чехия, счёт 1:1. Гол на счету Георгия Микаутадзе. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили вошел в символическую сборную второго тура и записал 11 сейвов на свой счет. Это лучший результат на текущем чемпионате Европы среди голкиперов.UEFA назвал Мамардашвили лучшим игроком матча Грузия-Чехия.26 июня, ГельзенкирхенГрузия – Португалия, счёт 2:0Голы на счету Хвичи Кварацхелия и Георгия Микаутадзе (пенальти).Гол, забитый Кварацхелия на второй минуте (94 секунда), стал самым быстрым пропущенным мячом за историю выступления сборной Португалии на чемпионатах Европы.Кроме того, гол Кварацхелия вошел в топ-5 самых быстрых голов чемпионатов Европы. UEFA назвал Кварацхелия лучшим игроком матча.Лучшим бомбардиром группового этапа Евро стал Георгий Микаутадзе – три гола и одна голевая передача. А лучшим вратарем назван Георгий Мамардашвили – 20 сейвов в трех играх.По показателю сейвов среди сборных лидирует Грузия (20).Грузия лидирует и по показателю возвратов владения (134).Сборная Грузии с 55 отборами занимает первое место в показателе сборных. В личном показателе футболистов по отборам лидирует Георгий Чакветадзе (12).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, европа, турция, чехия, сборная грузии по футболу, инфографика, инфографика
спорт, грузия, новости, португалия, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, европа, турция, чехия, сборная грузии по футболу, инфографика, инфографика
Грузия – Турция, счёт 1:3
Автором единственного гола за Грузию стал нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе. UEFA включил его в символическую сборную первого тура.
Грузия – Чехия, счёт 1:1. Гол на счету Георгия Микаутадзе.
Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили вошел в символическую сборную второго тура и записал 11 сейвов на свой счет. Это лучший результат на текущем чемпионате Европы среди голкиперов.
UEFA назвал Мамардашвили лучшим игроком матча Грузия-Чехия.
Грузия – Португалия, счёт 2:0
Голы на счету Хвичи Кварацхелия и Георгия Микаутадзе (пенальти).
Гол, забитый Кварацхелия на второй минуте (94 секунда), стал самым быстрым пропущенным мячом за историю выступления сборной Португалии на чемпионатах Европы.
Кроме того, гол Кварацхелия вошел в топ-5 самых быстрых голов чемпионатов Европы.
UEFA назвал Кварацхелия лучшим игроком матча.
Лучшим бомбардиром группового этапа Евро стал Георгий Микаутадзе – три гола и одна голевая передача. А лучшим вратарем назван Георгий Мамардашвили – 20 сейвов в трех играх.
По показателю сейвов среди сборных лидирует Грузия (20).
Грузия лидирует и по показателю возвратов владения (134).
Сборная Грузии с 55 отборами занимает первое место в показателе сборных. В личном показателе футболистов по отборам лидирует Георгий Чакветадзе (12).