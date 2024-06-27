https://sputnik-georgia.ru/20240627/gruziya-pobedila-zasluzhenno---trener-sbornoy-portugalii-288650455.html

Грузия победила заслуженно – тренер сборной Португалии

Грузия победила заслуженно – тренер сборной Португалии

Sputnik Грузия

Первый гол в ворота Португалии Хвича Кварацхелия забил на второй минуте матча 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу заслуженно обыграла Португалию в третьем туре группового этапа Евро-2024 в Германии, заявил тренер португальцев Роберто Мартинес на послематчевой пресс-конференции. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.По словам тренера Португалии, пропущенный на второй минуте гол повлиял на игроков, и они усомнились в своей победе. Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. Лучшим игроком матча против Португалии был признан Хвича Кварацхелия. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, португалия