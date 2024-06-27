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Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят в первом чтении

Пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии принят в первом чтении

Sputnik Грузия

Почти все оппозиционные депутаты пропустили это заседание парламента 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T16:26+0400

2024-06-27T16:26+0400

2024-06-27T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении рассмотрел проект нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и исходящие законопроекты и принял весь пакет 78 голосами. Согласно проекту нового закона, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее. По его словам, у оппозиции было время выбрать – встать на сторону Грузии, грузинского общества либо отказаться от участия в голосовании, оказавшись под влиянием пропаганды или "внешних групп"."Как мы видим, на голосовании от оппозиции представлены только "Гирчи", также тут находятся "Европейские социалисты". Остальные сделали свой выбор – очевидно, выбор не в пользу Грузии и грузинского общества, и поэтому мы можем уже провести голосование по этому пакету", – заявил Папуашвили. Отдельно от пакета законопроектов парламент Грузии 78 голосами в первом чтении принял поправки в Трудовой кодекс, исходящие из проекта нового закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". В частности, в Трудовом кодексе должна появиться запись о том, что День святости семьи и уважения к родителям, который отмечается в Грузии по инициативе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго 17 мая, является государственным праздником. "Парламент принял важное решение. 17 мая (2024 года – ред.) по всей Грузии прошел народный референдум, на котором миллион граждан своим выходом на улицы подтвердили поддержку этого пакета, подтвердили требование, чтобы парламент превратил их голос в закон, и сегодня парламент сделал первый шаг", – сказал Папуашвили. Что касается проекта конституционного закона, председатель пояснил, что его принятие отложено до тех пор, пока в зал не вернутся представители большей части оппозиционных партий. "Как вы знаете, для принятия конституционного закона, чтобы он твердо вступил в силу, необходимо три четвертых голосов депутатов парламента. Оппозиции нет в зале, и поэтому это голосование я откладываю на тот период, когда оппозиция будет в зале, и им придется принимать это решение в связи с конституционным проектом", – сказал Папуашвили. По его словам, оппозиционные депутаты не смогут избежать ответственности, им придется зафиксировать свою позицию.Без поддержки оппозиции принять конституционный закон не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии. В Конституции планируется внести пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". На сегодняшний день парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. В настоящее время в парламенте 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, лгбт