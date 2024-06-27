https://sputnik-georgia.ru/20240627/priznanie-fenomenalnogo-masterstva--glava-mid-o-pobede-sbornoy-gruzii-nad-portugaliey-288652631.html

Признание феноменального мастерства – глава МИД о победе сборной Грузии над Португалией

Признание феноменального мастерства – глава МИД о победе сборной Грузии над Португалией

Sputnik Грузия

Хвича Кварацхелия забил первый гол в ворота португальцев на второй минуте матча 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T12:43+0400

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2024-06-27T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу не раз заставила нас задержать дыхание, испытать национальную гордость и волнение, это не просто победа, а признание вашего феноменального труда и мастерства, написал министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили на своей странице в социальной сети. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Глава МИД Грузии поблагодарил футболистов, тренеров, Федерацию футбола Грузии и всех, кто сделал эту победу реальностью. Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, илья дарчиашвили, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе