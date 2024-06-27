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Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня
Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня
Sputnik Грузия
Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА, при этом один пользователь имеет право купить максимум два билета 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Билеты на матч плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании поступят в продажу 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени, сообщили в пресс-службе национальной команды. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: 29 июня Германия – Дания Швейцария – Италия 30 июня Грузия – Испания Англия – Словакия 1 июля Португалия – Словения Франция – Бельгия 2 июля Румыния – Нидерланды Австрия – ТурцияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, уефа, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, уефа, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу
Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня
Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА, при этом один пользователь имеет право купить максимум два билета
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Билеты на матч плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании поступят в продажу 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени, сообщили в пресс-службе национальной команды.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing
/. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: