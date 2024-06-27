https://sputnik-georgia.ru/20240627/prodazha-biletov-na-match-ispaniya-gruziya-v-pley-off-evro-2024-nachnetsya-28-iyunya-288661808.html

Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня

Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня

Sputnik Грузия

Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА, при этом один пользователь имеет право купить максимум два билета 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T21:01+0400

2024-06-27T21:01+0400

2024-06-27T21:01+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

испания

уефа

продажа билетов

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288631548_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab9bc4b00cf419bd3fc5125fa2d9df35.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Билеты на матч плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании поступят в продажу 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени, сообщили в пресс-службе национальной команды. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Купить билеты можно будет на специальном портале УЕФА: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: 29 июня Германия – Дания Швейцария – Италия 30 июня Грузия – Испания Англия – Словакия 1 июля Португалия – Словения Франция – Бельгия 2 июля Румыния – Нидерланды Австрия – ТурцияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, испания, уефа, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу