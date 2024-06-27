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Сборная Грузии по футболу может стать чемпионом – Криштиану Роналду
Сборная Грузии по футболу может стать чемпионом – Криштиану Роналду
Sputnik Грузия
Грузия на чемпионате Европы выиграла у Португалии со счетом 2:0 27.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии – это команда, которая может стать чемпионом Европы, сказал один из лидеров сборной Португалии и лучших футболистов мира Криштиану Роналду после матча между сборными. Встреча завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). Кроме того, лучший игрок сборной Португалии, 39-летний Роналду исполнил детскую мечту одного из лидеров сборной Грузии и автора гола в ворота Диего Кошты Хвичи Кварацхелия и обменялся с ним футболками.В группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции, также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, криштиану роналду, хвича кварацхелия
Сборная Грузии по футболу может стать чемпионом – Криштиану Роналду
11:46 27.06.2024 (обновлено: 11:58 27.06.2024)
Грузия на чемпионате Европы выиграла у Португалии со счетом 2:0
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии – это команда, которая может стать чемпионом Европы, сказал один из лидеров сборной Португалии и лучших футболистов мира Криштиану Роналду после матча между сборными.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс).
"Могу сказать, что сегодня мы играли против команды, которая может стать чемпионом", – сказал Роналду.
Кроме того, лучший игрок сборной Португалии, 39-летний Роналду исполнил детскую мечту одного из лидеров сборной Грузии и автора гола в ворота Диего Кошты Хвичи Кварацхелия и обменялся с ним футболками.
"Мы счастливы, у меня есть футболка Роналду, и мы вышли в следующий этап", – сказал Кварацхелия после матча.
В группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции, также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: