https://sputnik-georgia.ru/20240627/sbornaya-gruzii-po-futbolu-mozhet-stat-chempionom---krishtianu-ronaldu-288650782.html

Сборная Грузии по футболу может стать чемпионом – Криштиану Роналду

Сборная Грузии по футболу может стать чемпионом – Криштиану Роналду

Sputnik Грузия

Грузия на чемпионате Европы выиграла у Португалии со счетом 2:0 27.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии – это команда, которая может стать чемпионом Европы, сказал один из лидеров сборной Португалии и лучших футболистов мира Криштиану Роналду после матча между сборными. Встреча завершилась со счетом 2:0. Уже на второй минуте матча счет открыл Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет матча. Теперь в 1/8 Евро-2024 Грузия 30 июня сыграет с Испанией. Начало игры в 23:00 (тбс). Кроме того, лучший игрок сборной Португалии, 39-летний Роналду исполнил детскую мечту одного из лидеров сборной Грузии и автора гола в ворота Диего Кошты Хвичи Кварацхелия и обменялся с ним футболками.В группе F Португалия набрала шесть очков и заняла первое место. На втором расположилась Турции, также с шестью баллами. Грузия заняла третье место, набрав четыре очка. Последнее место заняла Чехия – одно очко. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, криштиану роналду, хвича кварацхелия