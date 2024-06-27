https://sputnik-georgia.ru/20240627/smozhet-li-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrat-ispaniyu-v-18-evro-288665714.html
Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?
Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?
Sputnik Грузия
27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T21:47+0400
2024-06-27T21:47+0400
2024-06-27T22:10+0400
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Sputnik Грузия
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Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?
21:47 27.06.2024 (обновлено: 22:10 27.06.2024)
© AFP 2024 / OZAN KOSEМатч между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
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