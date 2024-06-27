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Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
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Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?
Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?
Sputnik Грузия
27.06.2024, Sputnik Грузия
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спорт, грузия, новости, испания, футбол, сборная грузии по футболу, опрос sputnik, опрос на сайте, опросы
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Сможет ли сборная Грузии по футболу обыграть Испанию в 1/8 Евро?

21:47 27.06.2024 (обновлено: 22:10 27.06.2024)
© AFP 2024 / OZAN KOSEМатч между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024
Матч между сборными Грузии и Португалии в рамках Евро-2024 - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2024
© AFP 2024 / OZAN KOSE
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