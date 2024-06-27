https://sputnik-georgia.ru/20240627/sotsseti-likuyut---sbornaya-gruzii-vsukhuyu-vyigrala-u-portugalii-i-vyshla-v-pley-off-evro-288653394.html

Соцсети ликуют – сборная Грузии всухую выиграла у Португалии и вышла в плей-офф Евро

Соцсети ликуют – сборная Грузии всухую выиграла у Португалии и вышла в плей-офф Евро

Sputnik Грузия

Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T13:11+0400

2024-06-27T13:11+0400

2024-06-27T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Португалии и выход в плей-офф Евро-2024 стала главной темой обсуждения в грузинском сегменте соцсетей – в победу верили, надеялись и ждали болельщики последние 30 лет. Сборная Грузии сенсационно на дебютном для себя чемпионате Европы обыграла Португалию 2:0 и пробилась в 1/8 Евро-2024, где ей предстоит встретиться с другим фаворитом турнира, командой Испании, 30 июня. Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы: "Я отведу свою дочь в футбольную секцию", " Я похудею на 15 кг", " Если Грузия выиграет – я женюсь", "Я обойду Португалию пешком с флагом сборной Грузии", "Рожу третьего ребенка", "Я больше никогда не буду опаздывать на работу". Кто-то пообещал не пить четыре года, другие – не есть сладкое один месяц. Многочисленные эмигранты готовы были вернуться жить в Грузию. Ведущий телекомпании "Формула" Мераб Купарадзе уже исполнил свое предматчевое обещание и покрасил волосы в цвета грузинского флага. Пользователи соцсети публиковали посты в соцсетях всю ночь и не могли уснуть от переизбытка позитивных эмоций. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заслужил особую любовь болельщиков."Ты меня за кого принимаешь – таким лицом смотрит на них наш золотой мальчик", – написала Нина Дзадзамия, приложив фото Мамардашвили.Не обошлось и без ироничных комментариев.Пользователи сравнивали вратаря сборной Грузии с супергероем "Человеком-пауком". Вингер сборной Грузии по футболу Хвичу Кварацхелия, признанный лучшим игроком матча с Португалией, тоже был в центре внимания пользователей соцсетей.Многие решили, что победа сборной Грузии не обошлась без промысла Бога."Сколько вы там молились?!" – с такой подписью выложил знаменитый фотограф Георгий Абдаладзе фото с удивленным лицом Роналдо.Теперь сборной Грузии предстоит игра против команды Испании 30 июня в 1/8 чемпионат Европы по футболу. Начало матча в 23:00 по Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, португалия, криштиану роналду, хвича кварацхелия