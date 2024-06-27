https://sputnik-georgia.ru/20240627/sotsseti-likuyut---sbornaya-gruzii-vsukhuyu-vyigrala-u-portugalii-i-vyshla-v-pley-off-evro-288653394.html
Соцсети ликуют – сборная Грузии всухую выиграла у Португалии и вышла в плей-офф Евро
Соцсети ликуют – сборная Грузии всухую выиграла у Португалии и вышла в плей-офф Евро
Sputnik Грузия
Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Португалии и выход в плей-офф Евро-2024 стала главной темой обсуждения в грузинском сегменте соцсетей – в победу верили, надеялись и ждали болельщики последние 30 лет. Сборная Грузии сенсационно на дебютном для себя чемпионате Европы обыграла Португалию 2:0 и пробилась в 1/8 Евро-2024, где ей предстоит встретиться с другим фаворитом турнира, командой Испании, 30 июня. Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы: "Я отведу свою дочь в футбольную секцию", " Я похудею на 15 кг", " Если Грузия выиграет – я женюсь", "Я обойду Португалию пешком с флагом сборной Грузии", "Рожу третьего ребенка", "Я больше никогда не буду опаздывать на работу". Кто-то пообещал не пить четыре года, другие – не есть сладкое один месяц. Многочисленные эмигранты готовы были вернуться жить в Грузию. Ведущий телекомпании "Формула" Мераб Купарадзе уже исполнил свое предматчевое обещание и покрасил волосы в цвета грузинского флага. Пользователи соцсети публиковали посты в соцсетях всю ночь и не могли уснуть от переизбытка позитивных эмоций. Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заслужил особую любовь болельщиков."Ты меня за кого принимаешь – таким лицом смотрит на них наш золотой мальчик", – написала Нина Дзадзамия, приложив фото Мамардашвили.Не обошлось и без ироничных комментариев.Пользователи сравнивали вратаря сборной Грузии с супергероем "Человеком-пауком". Вингер сборной Грузии по футболу Хвичу Кварацхелия, признанный лучшим игроком матча с Португалией, тоже был в центре внимания пользователей соцсетей.Многие решили, что победа сборной Грузии не обошлась без промысла Бога."Сколько вы там молились?!" – с такой подписью выложил знаменитый фотограф Георгий Абдаладзе фото с удивленным лицом Роналдо.Теперь сборной Грузии предстоит игра против команды Испании 30 июня в 1/8 чемпионат Европы по футболу. Начало матча в 23:00 по Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, португалия, криштиану роналду, хвича кварацхелия
грузия, спорт, новости, португалия, криштиану роналду, хвича кварацхелия
Соцсети ликуют – сборная Грузии всухую выиграла у Португалии и вышла в плей-офф Евро
13:11 27.06.2024 (обновлено: 14:06 27.06.2024)
Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Победа сборной Грузии по футболу над командой Португалии и выход в плей-офф Евро-2024 стала главной темой обсуждения в грузинском сегменте соцсетей – в победу верили, надеялись и ждали болельщики последние 30 лет.
Сборная Грузии сенсационно на дебютном для себя чемпионате Европы обыграла Португалию 2:0 и пробилась в 1/8 Евро-2024, где ей предстоит встретиться с другим фаворитом турнира, командой Испании, 30 июня.
Перед матчем фанаты грузинской команды давали самые невообразимые обещания о том, на что они готовы пойти, в случае исторической победы:
"Я отведу свою дочь в футбольную секцию", " Я похудею на 15 кг", " Если Грузия выиграет – я женюсь", "Я обойду Португалию пешком с флагом сборной Грузии", "Рожу третьего ребенка", "Я больше никогда не буду опаздывать на работу".
Кто-то пообещал не пить четыре года, другие – не есть сладкое один месяц. Многочисленные эмигранты готовы были вернуться жить в Грузию.
Ведущий телекомпании "Формула" Мераб Купарадзе уже исполнил свое предматчевое обещание и покрасил волосы в цвета грузинского флага.
Пользователи соцсети публиковали посты в соцсетях всю ночь и не могли уснуть от переизбытка позитивных эмоций.
"Они подарили нам веру в себя. Это самое дорогое, что может сделать один человек для другого. Три часа ночи, а у меня за окном творится одновременно Новый год, Пасха и Рождество", – написала Екатерина Минасян.
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заслужил особую любовь болельщиков.
"Ты меня за кого принимаешь – таким лицом смотрит на них наш золотой мальчик", – написала Нина Дзадзамия, приложив фото Мамардашвили.
Не обошлось и без ироничных комментариев.
"Мамард, как брата прошу, дай мне забить один гол. Не отпускай меня с пустыми руками", – написала Тамуна, опубликовав фото легендарного Криштиану Роналдо.
Пользователи сравнивали вратаря сборной Грузии с супергероем "Человеком-пауком".
Вингер сборной Грузии по футболу Хвичу Кварацхелия, признанный лучшим игроком матча с Португалией, тоже был в центре внимания пользователей соцсетей.
"Квара и какой-то там футболист", – так в одной из групп в соцсети подписали пользователи фото Хвичи Кварацхелия и легендарного Криштиану Роналду.
Многие решили, что победа сборной Грузии не обошлась без промысла Бога.
"Сколько вы там молились?!" – с такой подписью выложил знаменитый фотограф Георгий Абдаладзе фото с удивленным лицом Роналдо.
Теперь сборной Грузии предстоит игра против команды Испании 30 июня в 1/8 чемпионат Европы по футболу.
Начало матча в 23:00 по Тбилиси.