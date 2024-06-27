https://sputnik-georgia.ru/20240627/torgovye-otnosheniya-gruzii-i-oae-pereshli-na-novyy-etap-288665269.html

Торговые отношения Грузии и ОАЭ перешли на новый этап

Торговые отношения Грузии и ОАЭ перешли на новый этап

Sputnik Грузия

Это первое соглашение такого типа для Грузии с арабским государством Персидского залива 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T21:24+0400

2024-06-27T21:24+0400

2024-06-27T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Вступило в силу соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Грузией и ОАЭ, которое предусматривает упрощения экспорта грузинской продукции и услуг в эту арабскую страну, говорится в сообщении Минэкономики Грузии. Согласно соглашению, ОАЭ откроет свой рынок для произведенных в Грузии продуктов, таких как как говядина и баранина, мед, орехи, минеральная вода, основная часть плодоовощных консервов, безалкогольные напитки, азотные удобрения, текстильные изделия и т. д.По его словам, это стратегическое преимущество Грузии позволяет арабским компаниям воспользоваться инвестиционными возможностями и получить доступ к рынкам ЕС и Китая.Со вступлением в силу этого соглашения в отношениях между Грузией и ОАЭ начинается новый и важный этап. По сути это - соглашение о свободной торговле нового поколения, которое будет способствовать дальнейшему углублению экономической интеграции между Грузией и ОАЭ, сказал Арвеладзе.ОАЭ уже являются ведущим торговым партнером Грузии среди арабских стран. По данным 2023 года, товарооборот между Грузией и ОАЭ увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе экспорт увеличился на 73%. Кроме того, объем инвестиций из ОАЭ в Грузию увеличился на 29%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, оаэ, персидский залив, китай, геннадий арвеладзе, евросоюз