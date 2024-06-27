https://sputnik-georgia.ru/20240627/zasedanie-parlamenta-po-gruzinski-deputaty-v-futbolkakh-sbornoy-gruzii-peli-i-aplodirovali-288656539.html
Заседание парламента по-грузински: депутаты в футболках сборной Грузии пели и аплодировали
Заседание парламента по-грузински: депутаты в футболках сборной Грузии пели и аплодировали
Sputnik Грузия
Депутаты в зале заседаний парламента Грузии стоя пели песню Мераба Сепашвили "Гаигиме" (в переводе – улыбнись) и аплодировали 27.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутаты от парламентского большинства пришли на работу в футболках и с шарфами с символикой сборной Грузии по футболу и открыли заседание неофициальным гимном болельщиков грузинской команды, которая минувшей ночью в сухую обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала Евро-2024.Депутаты в зале заседаний парламента Грузии стоя пели песню Мераба Сепашвили "Гаигиме" (в переводе – улыбнись) и аплодировали. Грузинским болельщикам особенно приглянулась эта песня за слова: "я с тобой, ничего не бойся" и "исход сказки добр".Из оппозиции в зале были только два депутата – от партий "Европейские социалисты" и "Гирчи". Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Евро. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00. По его словам, мечта сбылась благодаря всей команде: футболистам, тренеру, Федерации футбола Грузии.Папуашвили пожелал успехов сборной Грузии и выхода на следующие этапы чемпионата. "Я хочу поблагодарить грузинский народ, наших болельщиков, которые создали такую атмосферу, которая помогла поверить нашей стране, нашим ребятам, создали такую ауру, которая в итоге принесла победу", – сказал Папуашвили. Голы в ворота сборной Португалии забили вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия и центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, португалия, испания, германия, шалва папуашвили, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, сборная грузии по футболу
грузия, новости, португалия, испания, германия, шалва папуашвили, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, сборная грузии по футболу
Заседание парламента по-грузински: депутаты в футболках сборной Грузии пели и аплодировали
Депутаты в зале заседаний парламента Грузии стоя пели песню Мераба Сепашвили "Гаигиме" (в переводе – улыбнись) и аплодировали
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Депутаты от парламентского большинства пришли на работу в футболках и с шарфами с символикой сборной Грузии по футболу и открыли заседание неофициальным гимном болельщиков грузинской команды, которая минувшей ночью в сухую обыграла Португалию и вышла в 1/8 финала Евро-2024.
Депутаты в зале заседаний парламента Грузии стоя пели песню Мераба Сепашвили "Гаигиме" (в переводе – улыбнись) и аплодировали. Грузинским болельщикам особенно приглянулась эта песня за слова: "я с тобой, ничего не бойся" и "исход сказки добр".
Из оппозиции в зале были только два депутата – от партий "Европейские социалисты" и "Гирчи".
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Евро. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.
"Пока мы пройдем регистрацию, хочу обратится к вам и обществу: наши ребята подарили нам вчера незабываемый вечер. У нас исполнилась еще одна мечта. После выхода на чемпионат Европы мы вышли в 1/8 финала, что было мечтой многих поколений как футболистов, так и болельщиков", – сказал председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, мечта сбылась благодаря всей команде: футболистам, тренеру, Федерации футбола Грузии.
Папуашвили пожелал успехов сборной Грузии и выхода на следующие этапы чемпионата.
"Я хочу поблагодарить грузинский народ, наших болельщиков, которые создали такую атмосферу, которая помогла поверить нашей стране, нашим ребятам, создали такую ауру, которая в итоге принесла победу", – сказал Папуашвили.
Голы в ворота сборной Португалии забили вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия и центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.