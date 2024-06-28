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1/8 чемпионата Европы по футболу 2024 - расписание матчей
1/8 чемпионата Европы по футболу 2024 - расписание матчей
Sputnik Грузия
Первый матч в 1/8 чемпионата Европы по футболу состоится 29 июня. В этот день встретятся Германия - Дания и Швейцария - Италия 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T20:11+0400
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Первый матч в 1/8 чемпионата Европы по футболу состоится 29 июня. В этот день встретятся Германия - Дания и Швейцария - ИталияНа следующий день, 30 июня, запланировано три матча: Англия - Словакия, Австрия - Турция и Грузия - Испания. Сборная Грузии по футболу впервые в истории попала на Евро и более того пробилась в плей-офф. Далее, 1 июля встретятся Португалия - Словения и Франция - Бельгия. Матч Румыния - Нидерланды состоится 2 июля. Чемпионат Европы в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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спорт, новости, грузия, испания, сборная грузии по футболу, инфографика, инфографика
спорт, новости, грузия, испания, сборная грузии по футболу, инфографика, инфографика
1/8 чемпионата Европы по футболу 2024 - расписание матчей
Первый матч в 1/8 чемпионата Европы по футболу состоится 29 июня. В этот день встретятся Германия - Дания и Швейцария - Италия
На следующий день, 30 июня, запланировано три матча: Англия - Словакия, Австрия - Турция и Грузия - Испания. Сборная Грузии по футболу впервые в истории попала на Евро и более того пробилась в плей-офф.
Далее, 1 июля встретятся Португалия - Словения и Франция - Бельгия. Матч Румыния - Нидерланды состоится 2 июля.
Чемпионат Европы в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.