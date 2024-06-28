https://sputnik-georgia.ru/20240628/gruziya-vstanet-na-obe-nogi-i-k-2030-godu-obedinennoy-voydet-v-evrosoyuz--premer-288690882.html

Грузия встанет на обе ноги и к 2030 году объединенная войдет в Евросоюз – премьер

Грузия встанет на обе ноги и к 2030 году объединенная войдет в Евросоюз – премьер

Sputnik Грузия

Последующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T18:59+0400

2024-06-28T18:59+0400

2024-06-28T20:14+0400

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политика

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузия, как и игроки сборной страны по футболу, встанет на обе ноги и достигнет победы, к 2030 году войдя в Евросоюз объединенной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" часто использует метафору "стоя на обеих ногах", подразумевая под этим достижение целей с гордо поднятой головой. Они ежедневно заявляют, что вступление в ЕС является главной задачей, но при этом добавляют, что на пути евроинтеграции будут делать только то, что соответствует национальным интересам. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.По словам премьера, следующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии. Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны >>"Главное, чтобы мы стояли на защите национальных интересов страны. Я повторю, что я верю, что к 2030 году мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и мы вместе войдем в Евросоюз, мы вместе станем полноправными членами Евросоюза", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что урегулирование конфликтов мирным путем и восстановление территориальной целостности Грузии остается главным приоритетом внешней политики Грузии. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовской войны 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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