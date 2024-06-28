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Грузия встанет на обе ноги и к 2030 году объединенная войдет в Евросоюз – премьер
Грузия встанет на обе ноги и к 2030 году объединенная войдет в Евросоюз – премьер
Sputnik Грузия
Последующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии, заявил премьер 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T18:59+0400
2024-06-28T18:59+0400
2024-06-28T20:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузия, как и игроки сборной страны по футболу, встанет на обе ноги и достигнет победы, к 2030 году войдя в Евросоюз объединенной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" часто использует метафору "стоя на обеих ногах", подразумевая под этим достижение целей с гордо поднятой головой. Они ежедневно заявляют, что вступление в ЕС является главной задачей, но при этом добавляют, что на пути евроинтеграции будут делать только то, что соответствует национальным интересам. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.По словам премьера, следующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии. Премьер-министр Грузии назвал главные цели работы правительства страны >>"Главное, чтобы мы стояли на защите национальных интересов страны. Я повторю, что я верю, что к 2030 году мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и мы вместе войдем в Евросоюз, мы вместе станем полноправными членами Евросоюза", – сказал Кобахидзе. Премьер отметил, что урегулирование конфликтов мирным путем и восстановление территориальной целостности Грузии остается главным приоритетом внешней политики Грузии. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовской войны 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, правительство грузии, политика
грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, правительство грузии, политика
Грузия встанет на обе ноги и к 2030 году объединенная войдет в Евросоюз – премьер
18:59 28.06.2024 (обновлено: 20:14 28.06.2024)
Последующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Грузия, как и игроки сборной страны по футболу, встанет на обе ноги и достигнет победы, к 2030 году войдя в Евросоюз объединенной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" часто использует метафору "стоя на обеих ногах", подразумевая под этим достижение целей с гордо поднятой головой. Они ежедневно заявляют, что вступление в ЕС является главной задачей, но при этом добавляют, что на пути евроинтеграции будут делать только то, что соответствует национальным интересам.
"У сборной Грузии по футболу были сложные соперники, в том числе на квалификационном этапе, до того как они вышли на чемпионат Европы. Сейчас у нас были сложнейшие соперники на чемпионате Европы, но ребята не побоялись и встали на обе ноги. Вы помните эту известную метафору. Как раз-таки потому, что ребята встали на обе ноги, мы добились успеха и победы. Там, где мы встанем на обе ноги, там Грузия победит", – сказал Кобахидзе.
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала.
По словам премьера, следующие четыре года станут переломным этапом на пути развития Грузии.
"Главное, чтобы мы стояли на защите национальных интересов страны. Я повторю, что я верю, что к 2030 году мы будем жить в единой Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами и мы вместе войдем в Евросоюз, мы вместе станем полноправными членами Евросоюза", – сказал Кобахидзе.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Премьер отметил, что урегулирование конфликтов мирным путем и восстановление территориальной целостности Грузии остается главным приоритетом внешней политики Грузии.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовской войны 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой.