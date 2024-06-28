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Грузию и Корею свяжут регулярные рейсы
Грузию и Корею свяжут регулярные рейсы
Sputnik Грузия
В рамках прошедших в грузинской столице переговоров авиационные ведомства рассмотрели технические аспекты начала регулярных рейсов между странами 28.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Авиакомпании получат право выполнять регулярные рейсы между Грузией и Кореей с частотой семь раз в неделю, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между авиационными властями Грузии и Республики Корея в Тбилиси. В рамках прошедших в грузинской столице переговоров авиационные ведомства рассмотрели технические аспекты начала регулярных рейсов между странами, в том числе ситуацию на авиационных рынках, основные регулируемые стандарты и частоту полетов. Авиационные власти Грузии и Кореи договорились продолжить активную работу по содействию этому процессу. Грузия провела первый раунд переговоров об экономическом партнерстве с Южной Кореей >>Чартерное авиасообщение между Грузией и Кореей началось в 2018 году. В мае-июне 2024 года авиакомпания Korean Air выполнила сезонные рейсы в Грузию. Национальный перевозчик Кореи Korean Air выполнил прямые чартерные рейсы между Сеулом и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, туризм, туризм, южная корея, сеул, агентство гражданской авиации, korean air, авиасообщение в грузии
Грузию и Корею свяжут регулярные рейсы
В рамках прошедших в грузинской столице переговоров авиационные ведомства рассмотрели технические аспекты начала регулярных рейсов между странами
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Авиакомпании получат право выполнять регулярные рейсы между Грузией и Кореей с частотой семь раз в неделю, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан между авиационными властями Грузии и Республики Корея в Тбилиси.
"В соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании были определены частоты полетов: назначенные авиакомпании Грузии и Кореи получат право выполнять регулярные пассажирские/грузовые рейсы с частотой 7 раз в неделю", – говорится в сообщении.
В рамках прошедших в грузинской столице переговоров авиационные ведомства рассмотрели технические аспекты начала регулярных рейсов между странами, в том числе ситуацию на авиационных рынках, основные регулируемые стандарты и частоту полетов.
Авиационные власти Грузии и Кореи договорились продолжить активную работу по содействию этому процессу.
Чартерное авиасообщение между Грузией и Кореей началось в 2018 году. В мае-июне 2024 года авиакомпания Korean Air выполнила сезонные рейсы в Грузию. Национальный перевозчик Кореи Korean Air выполнил прямые чартерные рейсы между Сеулом и Тбилиси.