https://sputnik-georgia.ru/20240628/iliya-ii-cbornaya-gruzii-po-futbolu--primer-edinstva-diaspory-288677130.html

Илия II: cборная Грузии по футболу – пример единства диаспоры

Илия II: cборная Грузии по футболу – пример единства диаспоры

Sputnik Грузия

Многие футболисты сборной Грузии играют в зарубежных клубах 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T12:51+0400

2024-06-28T12:51+0400

2024-06-28T13:05+0400

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хвича кварацхелия

католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу – пример единства диаспоры и подтверждение того, чего можно достичь совместными усилиями, сказано в обращении Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II к диаспоре, которое зачитал митрополит Горийский и Атенский Андрия Гвазава на форуме, посвященном Дню диаспоры. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Многие футболисты сборной Грузии играют в зарубежных клубах, к примеру, вингер Хвича Кварацхелия играет за итальянский "Наполи", вратарь Георгий Мамардашвили – за испанский клуб "Валенсия", нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе – французский "Мец", полузащитник Зурико Давиташвили – французский клуб "Бордо", нападающий Буду Зивзивадзе – немецкий клуб "Карлсруэ", полузащитник Георгий Кочорашвили – в испанском "Леванте".Каждый из представителей диаспоры – лицо Грузии, поэтому они должны стараться своим образом жизни и деятельностью быть достойными представителями родины и тех стран, где они сейчас проживают, отметил Католикос-Патриарах. При этом надо стараться укреплять себя и своих детей в вере Божьей, не отрываться от корней предков, по мере своих сил содействовать представлению Грузии в своем окружении, подчеркнул он. Также Святейший отметил, что у грузинской церкви есть свои представительства за границей и духовные лица стараются быть рядом с диаспорой и укрепить единство духа в пастве. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, "Сильная диаспора на службе родины" МИД Грузии проводит 27-28 июня при поддержке Международной организации по миграции (IOM). Форум направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры.Сила Грузии в ее диаспоре – председатель парламента>>Накануне перед приглашенными гостями выступили премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, глава МИД Ильи Дарчиашвили, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, председатель комитета Парламента Грузии по делам диаспоры и Кавказа Бека Одишария и митрополит Горийский и Атенский.В рамках мероприятия были названы победители грантовых программ, реализуемых Министерством иностранных дел. Также была вручена специальная награда соотечественникам, работающим за рубежом, которые своей деятельностью способствовали популяризации Грузии за рубежом.МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ. В рамках этих программ в общей сложности 278 представителям диаспоры были выделены гранты на различные проекты.В пятницу участники форума продолжают работу в трех тематических группах и обсудят такие вопросы, как образование и культура, бизнес и экономика, информация – механизм успеха диаспоры.Великолепная победа Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. Лучшим игроком матча против Португалии был признан Хвича Кварацхелия. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия – Испания Германия – Дания Португалия – Словения Франция – Бельгия Румыния – Нидерланды Австрия – Турция Англия – Словакия Швейцария – Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, хвича кварацхелия, католикос-патриарх всея грузии илия ii