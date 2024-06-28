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Кому разрешат ездить по "выделенке" в Тбилиси?

Кому разрешат ездить по "выделенке" в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Мэрия с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт комфортнее и разгрузить город от пробок 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T15:01+0400

2024-06-28T15:01+0400

2024-06-28T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси представит парламенту законопроекты, согласно которым мопеды и мотоциклы должны будут получать право передвигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта, заявил градоначальник Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей реформы является создание выделенных полос для общественного транспорта. По его словам, такая практика действует в Великобритании, Испании и других странах. "Мы изучили лучшую практику нескольких стран и увидели, что мотоциклы и мопеды с учетом соответствующих регуляций имеют право передвигаться в автобусных полосах", – сказал Каладзе. Движение мопедов и мотоциклов по автобусным полосам обеспечит безопасность их движения, так как автомобилисты их будут лучше видеть, отметил мэр.На сегодняшний день штраф за передвижение по линиям, выделенным для общественного транспорта, составляет 100 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе