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Пенсионное агентство Грузии превратится в Пенсионный фонд 1 мая 2025 года
Пенсионное агентство Грузии превратится в Пенсионный фонд 1 мая 2025 года
Sputnik Грузия
Пенсионный фонд будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T09:01+0400
2024-06-28T09:01+0400
2024-06-28T09:03+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Пенсионное агентство Грузии к маю 2025 года сменит название и будет управляться по-новому – соответствующие поправки в закон "О накопительной пенсии" были приняты в третьем окончательном чтении парламентом Грузии. Пенсионное агентство будет носить название Пенсионный фонд и будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Совет правления будет состоять из не менее 9 и не более 15 человек, которые в большинстве своем будут профессиональные лица, число должностных лиц среди членов будет составлять один или два человека в зависимости от числа членов совета. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май >>Назначать профессиональных членов сроком на пять лет будет премьер-министр на основании конкурса. Обязательное требование – образование и опыт работы не менее 10 лет в секторе финансов, инвестиций, экономики и управления рисками. Должностных лиц в Совете правления будет назначать парламент Грузии на основании конкурса. Совет будет укомплектован до 1 марта 2025 года. Совет правления будет избирать своего председателя и заместителей и до 1 мая 2025 года утвердит устав Пенсионного фонда и его структуру.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, пенсионная реформа, накопительная пенсия
грузия, новости, экономика, пенсионная реформа, накопительная пенсия
Пенсионное агентство Грузии превратится в Пенсионный фонд 1 мая 2025 года
09:01 28.06.2024 (обновлено: 09:03 28.06.2024)
Пенсионный фонд будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Пенсионное агентство Грузии к маю 2025 года сменит название и будет управляться по-новому – соответствующие поправки в закон "О накопительной пенсии" были приняты в третьем окончательном чтении парламентом Грузии.
Пенсионное агентство будет носить название Пенсионный фонд и будет управляться единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета.
Совет правления будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции.
Совет правления будет состоять из не менее 9 и не более 15 человек, которые в большинстве своем будут профессиональные лица, число должностных лиц среди членов будет составлять один или два человека в зависимости от числа членов совета.
Назначать профессиональных членов сроком на пять лет будет премьер-министр на основании конкурса. Обязательное требование – образование и опыт работы не менее 10 лет в секторе финансов, инвестиций, экономики и управления рисками. Должностных лиц в Совете правления будет назначать парламент Грузии на основании конкурса.
Совет будет укомплектован до 1 марта 2025 года.
Совет правления будет избирать своего председателя и заместителей и до 1 мая 2025 года утвердит устав Пенсионного фонда и его структуру.