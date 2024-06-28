https://sputnik-georgia.ru/20240628/premer-ispolzovanie-znaniy-i-opyta-diaspory--odna-iz-glavnykh-zadach-vlastey-gruzii-288686326.html

Премьер: использование знаний и опыта диаспоры – одна из главных задач властей Грузии

Премьер: использование знаний и опыта диаспоры – одна из главных задач властей Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии планирует представить парламенту пакет поправок к закону "О соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорных организациях" 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T13:27+0400

2024-06-28T13:27+0400

2024-06-28T14:23+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

оон

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Одной из важных задач видения и политики властей Грузии является использование квалификации, знаний и опыта, которые накопили проживающие за рубежом соотечественники, в том числе молодежь, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Глава грузинского правительство выступил на форуме, посвященному Дню грузинской диаспоры – "Сильная диаспора на службе родины". Как отметил премьер, реализуется множество программ для того, чтобы использовать эти бесценные человеческие ресурсы, связи и знания для дальнейшего продвижения и развития общей родины.Грузия подписала Дублинскую декларацию и присоединяется к усилиям ООН и международного сообщества по выработке единого подхода и видения для реализации глобальной политики в отношении диаспоры, созданию новых механизмов для укрепления и вовлечения диаспоры в международное сотрудничество, обеспечению условий, соответствующих международным стандартам, отметил премьер. Илия II: cборная Грузии по футболу – пример единства диаспоры>>По словам Кобахидзе, правительство Грузии на следующей сессии представит парламенту пакет поправок к закону "О соотечественниках, проживающих за рубежом, и диаспорных организациях". Законопроект, который готовится в сотрудничестве с Международным центром развития миграционной политики (ICMPD) и исследовательской группой Маастрихтского университета, одного из ведущих академических институтов мира в области исследования вопросов диаспоры, предусматривает лучшую международную практику, отметил Кобахидзе. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, "Сильная диаспора на службе родины" МИД Грузии проводит 27-28 июня при поддержке Международной организации по миграции (IOM). Форум направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры. В рамках форума также будут представлены победители грантовых программ. МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". В рамках этих программ в общей сложности 278 представителям диаспоры были выделены гранты на различные проекты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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