https://sputnik-georgia.ru/20240629/evro-2024-s-29-iyunya-bolelshiki-mogut-kupit-bilet-dlya-vozvrascheniya-v-gruziyu-esche-na-3-reysa-288699434.html

Евро-2024: с 29 июня болельщики могут купить билет для возвращения в Грузию еще на 3 рейса

Евро-2024: с 29 июня болельщики могут купить билет для возвращения в Грузию еще на 3 рейса

Sputnik Грузия

Стоимость субсидированного билета в один конец составляет 195 евро 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T10:53+0400

2024-06-29T10:53+0400

2024-06-29T11:30+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

германия

уефа

испания

футбол

чемпионат европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288635902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_407561434ccdb9b71966c7308d70ac5e.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии назначило дополнительно три чартерных рейса к матчу плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании и объявило о начале продажи субсидированных авиабилетов для возвращения в Грузию. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Стоимость субсидированного билета в один конец составляет 195 евро. Полеты осуществят грузинские авиаперевозчики Georgian Wings и Geogian Airways. Расписание рейсов по тбилисскому времени: Накануне стартовала продажа билетов на рейс 2 июля, Кёльн-Тбилиси, отлет 15:00, которые были раскуплены в течение часа. Как отметило Объединение, вылетающие пассажиры должны явиться на регистрацию в соответствующих аэропортах за три часа до вылета. Объединение аэропортов организовало в общей сложности 40 чартерных рейсов для болельщиков для посещения матчей сборной Грузии в Германии. Билеты субсидирует государство. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Матч Грузия-Испания будет судить французская команда арбитров>>Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной. Продажа билетов на матч с Испанией стартовала 28 июня на специальном портале УЕФА. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, германия, уефа, испания, футбол, чемпионат европы