https://sputnik-georgia.ru/20240629/istoricheskiy-maksimum-premer-ministr-gruzii-ozvuchil-plany-po-turizmu-v-2024-godu--288699823.html

Исторический максимум: премьер-министр Грузии озвучил планы по туризму в 2024 году

Исторический максимум: премьер-министр Грузии озвучил планы по туризму в 2024 году

Sputnik Грузия

Власти ожидают в этом году доход от туризма в размере 4,5 миллиарда долларов 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T15:05+0400

2024-06-29T15:05+0400

2024-06-29T15:05+0400

туризм

туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

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персидский залив

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает рекордного числа туристов в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Глава грузинского правительства также отметил, что развитие туризма и авиации остаются приоритетом для Грузии. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май>>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Грузию в период с июня по октябрь 2024 года с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, экономика, новости, европа, персидский залив, ираклий кобахидзе