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https://sputnik-georgia.ru/20240629/istoricheskiy-maksimum-premer-ministr-gruzii-ozvuchil-plany-po-turizmu-v-2024-godu--288699823.html
Исторический максимум: премьер-министр Грузии озвучил планы по туризму в 2024 году
Исторический максимум: премьер-министр Грузии озвучил планы по туризму в 2024 году
Sputnik Грузия
Власти ожидают в этом году доход от туризма в размере 4,5 миллиарда долларов 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T15:05+0400
2024-06-29T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает рекордного числа туристов в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Глава грузинского правительства также отметил, что развитие туризма и авиации остаются приоритетом для Грузии. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май&gt;&gt;Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Грузию в период с июня по октябрь 2024 года с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, экономика, новости, европа, персидский залив, ираклий кобахидзе
туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, экономика, новости, европа, персидский залив, ираклий кобахидзе

Исторический максимум: премьер-министр Грузии озвучил планы по туризму в 2024 году

15:05 29.06.2024
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Власти ожидают в этом году доход от туризма в размере 4,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Правительство Грузии ожидает рекордного числа туристов в 2024 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов.

"Мы ожидаем в этом году от туризма доход в размере 4,5 миллиарда долларов, что будет максимальным показателем. Мы ожидаем в этом году 7,9 миллиона международных визитеров и 5,2 миллиона туристов, что также будет историческим максимумом", – сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также отметил, что развитие туризма и авиации остаются приоритетом для Грузии.

"Туризм и авиация являются одной из важнейших сфер экономического развития нашей страны. И я рад, что у нас очень хорошие тенденции, которые мы должны сохранить и приложить еще больше усилией для развития этой сферы", – сказал Кобахидзе.

В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.
Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май>>
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.
Грузию в период с июня по октябрь 2024 года с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям – 18% всех рейсов придется на страны Европы, 17% – на страны Персидского залива, 13% – на Россию.

Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.
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