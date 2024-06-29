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"Мы играем не ради денег" – игрок сборной Грузии о денежном вознаграждении за Евро-2024
"Мы играем не ради денег" – игрок сборной Грузии о денежном вознаграждении за Евро-2024
Sputnik Грузия
В команде никто не думает о деньгах, признался футболист 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T16:06+0400
2024-06-29T16:06+0400
2024-06-29T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Лука Лочошвили заявил, что деньги не имеют значения, поскольку члены команды играют не ради них, а ради своей страны.Сборная Грузии в качестве награды за выход из группы чемпионата Европы в Германии получит от фонда "Карту", принадлежащего экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, 30 млн лари (10,6 млн долларов) и столько же за каждый последующий матч. Евро-2024: с 29 июня болельщики могут купить билет для возвращения в Грузию еще на 3 рейса>>Кроме того, сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Ранее по решению правительства Грузии премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии увеличили с 850 тысяч лари до 3 миллионов лари (около 1,1 млн долларов). Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье, в 23:00. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, португалия, германия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, португалия, германия, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
"Мы играем не ради денег" – игрок сборной Грузии о денежном вознаграждении за Евро-2024
В команде никто не думает о деньгах, признался футболист
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Лука Лочошвили заявил, что деньги не имеют значения, поскольку члены команды играют не ради них, а ради своей страны.
Сборная Грузии в качестве награды за выход из группы чемпионата Европы в Германии получит от фонда "Карту", принадлежащего экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, 30 млн лари (10,6 млн долларов) и столько же за каждый последующий матч.
Кроме того, сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
"Я не считаю, что деньги имеют какое-то значение. В команде никто об этом не думает. Это хороший жест, но мы играем не ради денег, а ради нашей страны. Самое важное, что у нас хороший результат для нашей страны, а не для денег", – сказал Лочошвили.
Ранее по решению правительства Грузии премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии увеличили с 850 тысяч лари до 3 миллионов лари (около 1,1 млн долларов).
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье, в 23:00.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.