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"Нам нечего терять" – тренер сборной Грузии о матче с Испанией на Евро-2024

"Нам нечего терять" – тренер сборной Грузии о матче с Испанией на Евро-2024

Sputnik Грузия

Грузинские футболисты будут рады сыграть против опытной испанской команды, заявил Саньоль 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T18:38+0400

2024-06-29T18:38+0400

2024-06-29T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сборная Грузии выйдет на матч с Испанией, не ощущая давления, — команде терять нечего, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. В свою очередь защитник Лука Лочошвили также отметил, что матч с Португалией показал сборной, что нет ничего невозможного. "Мы увидели, что можем играть против команд уровня Португалии и побеждать. Я считаю, что в футболе нет ничего невозможного. Этот матч стал отличным опытом для каждого игрока, который придал нам уверенности", – сказал Лочошвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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