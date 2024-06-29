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"Нам нечего терять" – тренер сборной Грузии о матче с Испанией на Евро-2024
"Нам нечего терять" – тренер сборной Грузии о матче с Испанией на Евро-2024
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты будут рады сыграть против опытной испанской команды, заявил Саньоль 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сборная Грузии выйдет на матч с Испанией, не ощущая давления, — команде терять нечего, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. В свою очередь защитник Лука Лочошвили также отметил, что матч с Португалией показал сборной, что нет ничего невозможного. "Мы увидели, что можем играть против команд уровня Португалии и побеждать. Я считаю, что в футболе нет ничего невозможного. Этот матч стал отличным опытом для каждого игрока, который придал нам уверенности", – сказал Лочошвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, испания, португалия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, испания, португалия, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол
"Нам нечего терять" – тренер сборной Грузии о матче с Испанией на Евро-2024
Грузинские футболисты будут рады сыграть против опытной испанской команды, заявил Саньоль
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Сборная Грузии выйдет на матч с Испанией, не ощущая давления, — команде терять нечего, заявил главный тренер сборной Вилли Саньоль.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
"Как и в матче с Португалией, мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть в команде и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся", — сказал Саньоль.
В свою очередь защитник Лука Лочошвили также отметил, что матч с Португалией показал сборной, что нет ничего невозможного.
"Мы увидели, что можем играть против команд уровня Португалии и побеждать. Я считаю, что в футболе нет ничего невозможного. Этот матч стал отличным опытом для каждого игрока, который придал нам уверенности", – сказал Лочошвили.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.