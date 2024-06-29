Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240629/pobeda-nad-portugaliey-pridast-nam-sil-na-matche-s-ispaniey--poluzaschitnik-sbornoy-gruzii-288706324.html
Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии
Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии
Sputnik Грузия
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T19:39+0400
2024-06-29T19:39+0400
грузия на евро-2024
чемпионат европы
спорт
новости
грузия
испания
португалия
отар китеишвили
сборная грузии по футболу
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24702/22/247022219_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_7e39ac67814f338baff56f2db676122f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уверенность после победы над сборной Португалии придаст нам сил в матче с Испанией, заявил полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Он также раскрыл тактику, как будет играть сборная. "Сборная Испании – выдающаяся команда, у нее другой стиль игры, у нее выдающиеся игроки. Нам предстоит очень хорошо подготовиться, чтобы играть с ними и выполнять задания тренера", – сказал Китеишвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
испания
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24702/22/247022219_0:0:921:691_1920x0_80_0_0_52d061ae6a52ccd81269e9ea5df80c6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чемпионат европы, спорт, новости, грузия, испания, португалия, отар китеишвили, сборная грузии по футболу, футбол
чемпионат европы, спорт, новости, грузия, испания, португалия, отар китеишвили, сборная грузии по футболу, футбол

Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии

19:39 29.06.2024
© photo: Georgian Football Federation / FBИгроки сборной Грузии по футболу (слева – направо): Отар Китеишвили, Георгий Квилитая и Вако Казаишвили
Игроки сборной Грузии по футболу (слева – направо): Отар Китеишвили, Георгий Квилитая и Вако Казаишвили - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
© photo: Georgian Football Federation / FB
Подписаться
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уверенность после победы над сборной Португалии придаст нам сил в матче с Испанией, заявил полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.

"Сборная Португалии – один из фаворитов и команда высочайшего уровня. На первый взгляд казалось невозможным выйти из группы, победив их, но мы это сделали. Эта уверенность в себе и эмоциональный фон должны сопровождать нас в игре с Испанией", – сказал Китеишвили.

Он также раскрыл тактику, как будет играть сборная. "Сборная Испании – выдающаяся команда, у нее другой стиль игры, у нее выдающиеся игроки. Нам предстоит очень хорошо подготовиться, чтобы играть с ними и выполнять задания тренера", – сказал Китеишвили.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
© SputnikГрузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
Грузия на Евро 2024, рекорды группового этапа - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
Грузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
© Sputnik
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0