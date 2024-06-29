https://sputnik-georgia.ru/20240629/pobeda-nad-portugaliey-pridast-nam-sil-na-matche-s-ispaniey--poluzaschitnik-sbornoy-gruzii-288706324.html

Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии

Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии

Sputnik Грузия

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T19:39+0400

2024-06-29T19:39+0400

2024-06-29T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уверенность после победы над сборной Португалии придаст нам сил в матче с Испанией, заявил полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Он также раскрыл тактику, как будет играть сборная. "Сборная Испании – выдающаяся команда, у нее другой стиль игры, у нее выдающиеся игроки. Нам предстоит очень хорошо подготовиться, чтобы играть с ними и выполнять задания тренера", – сказал Китеишвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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