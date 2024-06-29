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Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии
Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии
Sputnik Грузия
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уверенность после победы над сборной Португалии придаст нам сил в матче с Испанией, заявил полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Он также раскрыл тактику, как будет играть сборная. "Сборная Испании – выдающаяся команда, у нее другой стиль игры, у нее выдающиеся игроки. Нам предстоит очень хорошо подготовиться, чтобы играть с ними и выполнять задания тренера", – сказал Китеишвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Победа над Португалией придаст нам сил на матче с Испанией – полузащитник сборной Грузии
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Уверенность после победы над сборной Португалии придаст нам сил в матче с Испанией, заявил полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
"Сборная Португалии – один из фаворитов и команда высочайшего уровня. На первый взгляд казалось невозможным выйти из группы, победив их, но мы это сделали. Эта уверенность в себе и эмоциональный фон должны сопровождать нас в игре с Испанией", – сказал Китеишвили.
Он также раскрыл тактику, как будет играть сборная. "Сборная Испании – выдающаяся команда, у нее другой стиль игры, у нее выдающиеся игроки. Нам предстоит очень хорошо подготовиться, чтобы играть с ними и выполнять задания тренера", – сказал Китеишвили.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.