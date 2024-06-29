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При правильной тактике у сборной Грузии есть шансы на победу – мэр Тбилиси

При правильной тактике у сборной Грузии есть шансы на победу – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, заявил Каладзе 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. При правильной тактике и игровой дисциплине сборная Грузии очень хорошо сыграет против сборной Испании, заявил мэр Тбилиси, в прошлом известный футболист Каха Каладзе. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Он отметил, что Грузия играет против одного из фаворитов турнира. Однако, какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, подчеркнул мэр.Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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