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При правильной тактике у сборной Грузии есть шансы на победу – мэр Тбилиси
При правильной тактике у сборной Грузии есть шансы на победу – мэр Тбилиси
Sputnik Грузия
Какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, заявил Каладзе 29.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-29T16:18+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. При правильной тактике и игровой дисциплине сборная Грузии очень хорошо сыграет против сборной Испании, заявил мэр Тбилиси, в прошлом известный футболист Каха Каладзе. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Он отметил, что Грузия играет против одного из фаворитов турнира. Однако, какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, подчеркнул мэр.Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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При правильной тактике у сборной Грузии есть шансы на победу – мэр Тбилиси
16:18 29.06.2024 (обновлено: 16:50 29.06.2024)
Какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. При правильной тактике и игровой дисциплине сборная Грузии очень хорошо сыграет против сборной Испании, заявил мэр Тбилиси, в прошлом известный футболист Каха Каладзе.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
"У нас очень крутой тренер, крутые ребята, и я уверен, что при правильной тактике и игровой дисциплине мы обязательно очень круто сыграем против Испании. Играть и добиваться успеха можно со всеми. Это подтвердилось и на предыдущих встречах", – сказал Каладзе.
Он отметил, что Грузия играет против одного из фаворитов турнира. Однако, какой бы сильной ни была команда, всем будет сложно играть против сборной Грузии, подчеркнул мэр.
"Это действительно важная встреча. Мы играем против одной из лучших команд Европы, которая является одним из фаворитов чемпионата этого года. Сборная Испании укомплектована из сильных игроков. Это команда, играющая в красивый футбол. Хотя сборная Грузии доказала и показала не только Европе, но и всему миру, что может играть со всеми", – сказал Каладзе.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.