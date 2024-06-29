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У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили

У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили

Sputnik Грузия

Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, признался, что рад помочь своей команде в ее успехе 29.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии, игрок испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили заявил, что у него есть опыт игры против сборной Испании и что грузинская команда постарается сотворить еще одно чудо на чемпионате Европы по футболу.Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, отметил, что рад помочь своей команде в ее успехе. "Я каждый день упорно работал, чтобы на чемпионате Европы сыграть на высоком уровне. Я рад, если хоть немного помог команде добиться успеха. Я видел, что происходило в Тбилиси после матча с Португалией – приятно, что мы смогли еще раз порадовать болельщиков", – сказал Мамардашвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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