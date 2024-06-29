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У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили
У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили
Sputnik Грузия
Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, признался, что рад помочь своей команде в ее успехе 29.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии, игрок испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили заявил, что у него есть опыт игры против сборной Испании и что грузинская команда постарается сотворить еще одно чудо на чемпионате Европы по футболу.Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, отметил, что рад помочь своей команде в ее успехе. "Я каждый день упорно работал, чтобы на чемпионате Европы сыграть на высоком уровне. Я рад, если хоть немного помог команде добиться успеха. Я видел, что происходило в Тбилиси после матча с Португалией – приятно, что мы смогли еще раз порадовать болельщиков", – сказал Мамардашвили. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, португалия, тбилиси, испания, чемпионат европы, футбол, сборная, сборная грузии по футболу, георгий мамардашвили
спорт, грузия, новости, португалия, тбилиси, испания, чемпионат европы, футбол, сборная, сборная грузии по футболу, георгий мамардашвили

У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили

20:20 29.06.2024
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRAСборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
Сборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024 - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, признался, что рад помочь своей команде в ее успехе
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии, игрок испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили заявил, что у него есть опыт игры против сборной Испании и что грузинская команда постарается сотворить еще одно чудо на чемпионате Европы по футболу.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.

"Сборная Испании – выдающаяся команда и один из фаворитов турнира, в составе которой есть игроки высокого уровня. Я знаю многих из них и имею опыт игры против них. Мы постараемся провести хороший матч с Испанией и сделаем все, чтобы сотворить еще одно чудо", – сказал Мамардашвили.

Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, отметил, что рад помочь своей команде в ее успехе.
"Я каждый день упорно работал, чтобы на чемпионате Европы сыграть на высоком уровне. Я рад, если хоть немного помог команде добиться успеха. Я видел, что происходило в Тбилиси после матча с Португалией – приятно, что мы смогли еще раз порадовать болельщиков", – сказал Мамардашвили.
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRAСборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
Сборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024 - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
Сборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
© SputnikГергий Мамардашвили, успехи в групповом этапе Евро 2024
Гергий Мамардашвили, успехи в групповом этапе Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 29.06.2024
Гергий Мамардашвили, успехи в групповом этапе Евро 2024
© Sputnik
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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