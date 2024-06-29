У меня есть опыт игры против сборной Испании – Мамардашвили
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRAСборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Подписаться
Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, признался, что рад помочь своей команде в ее успехе
ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии, игрок испанского клуба "Валенсия" Георгий Мамардашвили заявил, что у него есть опыт игры против сборной Испании и что грузинская команда постарается сотворить еще одно чудо на чемпионате Европы по футболу.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
"Сборная Испании – выдающаяся команда и один из фаворитов турнира, в составе которой есть игроки высокого уровня. Я знаю многих из них и имею опыт игры против них. Мы постараемся провести хороший матч с Испанией и сделаем все, чтобы сотворить еще одно чудо", – сказал Мамардашвили.
Голкипер, которого признали лучшим вратарем группового этапа Евро-2024, отметил, что рад помочь своей команде в ее успехе.
"Я каждый день упорно работал, чтобы на чемпионате Европы сыграть на высоком уровне. Я рад, если хоть немного помог команде добиться успеха. Я видел, что происходило в Тбилиси после матча с Португалией – приятно, что мы смогли еще раз порадовать болельщиков", – сказал Мамардашвили.
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRAСборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
Сборная Грузии по футболу празднует победу в матче с Португалией и выход в 1/8 Евро-2024
© AFP 2024 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
© SputnikГергий Мамардашвили, успехи в групповом этапе Евро 2024
Гергий Мамардашвили, успехи в групповом этапе Евро 2024
© Sputnik
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.