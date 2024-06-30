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Грузия-Испания 1:1 – команды ушли на перерыв
Грузия-Испания 1:1 – команды ушли на перерыв
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Счет в матче открыла Грузия – испанский футболист срезал в свои ворота 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый тайм матча между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 чемпионата Европы закончился со счетом 1:1. На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.На 39 минуте забил полузащитник сборной Испании и английского “Манчестер Сити" Родри с подачи Нико Уильямса.На 41 минуте тренеру сборной Грузии Вилли Саньолю пришлось произвести вынужденную замену. Вместо полузащитника Отара Китеишвили, которому напомнила о себе недавно залеченная травма, на поле вышел Санро Алтунашвили.Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0.Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузия-Испания 1:1 – команды ушли на перерыв
23:49 30.06.2024 (обновлено: 00:11 01.07.2024)
Счет в матче открыла Грузия – испанский футболист срезал в свои ворота
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый тайм матча между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 чемпионата Европы закончился со счетом 1:1.
На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.
На 39 минуте забил полузащитник сборной Испании и английского “Манчестер Сити" Родри с подачи Нико Уильямса.
На 41 минуте тренеру сборной Грузии Вилли Саньолю пришлось произвести вынужденную замену. Вместо полузащитника Отара Китеишвили, которому напомнила о себе недавно залеченная травма, на поле вышел Санро Алтунашвили.
Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.