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Грузия-Испания 1:1 – команды ушли на перерыв

Грузия-Испания 1:1 – команды ушли на перерыв

Sputnik Грузия

Счет в матче открыла Грузия – испанский футболист срезал в свои ворота 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T23:49+0400

2024-06-30T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Первый тайм матча между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 чемпионата Европы закончился со счетом 1:1. На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.На 39 минуте забил полузащитник сборной Испании и английского “Манчестер Сити" Родри с подачи Нико Уильямса.На 41 минуте тренеру сборной Грузии Вилли Саньолю пришлось произвести вынужденную замену. Вместо полузащитника Отара Китеишвили, которому напомнила о себе недавно залеченная травма, на поле вышел Санро Алтунашвили.Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0.Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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