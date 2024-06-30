https://sputnik-georgia.ru/20240630/gruziya--ispaniya---avtobusy-i-metro-tbilisi-budut-rabotat-po-izmenennomu-grafiku-288717279.html

Грузия- Испания - автобусы и метро Тбилиси будут работать по измененному графику

Грузия- Испания - автобусы и метро Тбилиси будут работать по измененному графику

Sputnik Грузия

На стадионе имени Месхи, как и во время трех предыдущих матчей сборной Грузии против команд Турции, Чехии и Португалии, будут установлены шесть больших экранов 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T17:09+0400

2024-06-30T17:09+0400

2024-06-30T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Тбилисское метро и часть муниципальных автобусов во время показа матча между сборными Грузии и Испании в 1/8 Евро-2024 на стадионе имени Михаила Месхи в Вакийском районе будет обслуживать пассажиров до поздней ночи, заявили в пресс-службе мэрии столицы. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Победитель пары в 1/4 финала сразится с командой-хозяйкой турнира Германией. Накануне немцы обыграли Данию - 2:0. На стадионе имени Месхи, как и во время трех предыдущих матчей сборной Грузии против команд Турции, Чехии и Португалии, будут установлены шесть больших экранов. В частности, изменения коснутся графика работы автобусов №173, №301, №307, №311, №345, №351, №354, №358, №359, №385 и №388. Грузия на групповом этапе Евро 2024 Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции - 1:3, а во втором круге сыграла вничью с Чехией - 1:1. Во всех трех встречах по одному голу забил нападающий Грузии Жорж Микаутадзе. Тем самым, он с тремя голами и одним ассистом возглавил таблицу бомбардиров группового этапа Евро. Лучшим игроком встречи с Чехией был признан грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, который записал на свой счет 11 сейвово, а в матче с Португалией не было равных Хвиче Кварацхелия. Последний отличился голом в ворота соперника уже на второй минуте встречи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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