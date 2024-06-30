https://sputnik-georgia.ru/20240630/gruziya-zamerla-v-ozhidanii-matcha-s-ispaniey---mdinaradze-288719293.html
Грузия замерла в ожидании матча с Испанией – Мдинарадзе
Грузия замерла в ожидании матча с Испанией – Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T21:34+0400
2024-06-30T21:34+0400
2024-06-30T21:45+0400
грузия на евро-2024
грузия
новости
спорт
испания
футбол
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/16/288552432_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1d74dcd5b8ee776163a96ee857d0cfa7.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия замерла в ожидании сегодняшнего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в Сети. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. По его словам, что бы ни случилось сегодня, каждый из игроков уже герой. "Вы уже герои – национальная сборная, Федерации футбола Грузии, и мы будем жить с верой в ваши будущие победы, так же, как и сегодня!!! Победы, ребята!!!" – написал Мдинарадзе в социальной сети. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/16/288552432_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c7aba434a11abc4c06e8e0d53bdc18b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, испания, футбол, сборная грузии по футболу
грузия, новости, спорт, испания, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия замерла в ожидании матча с Испанией – Мдинарадзе
21:34 30.06.2024 (обновлено: 21:45 30.06.2024)
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия замерла в ожидании сегодняшнего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в Сети.
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира.
"Страна замерла в ожидании сегодняшней игры. Никогда раньше я не видел таких счастливых и гордых грузин. Люди ходят с горящими глазами. Наша сборная смогла это сделать! Ребята уже совершили чудо, и страна ждет продолжения этого удивительного духа, борьбы, прогресса, невероятных побед", – написал Мдинарадзе.
По его словам, что бы ни случилось сегодня, каждый из игроков уже герой.
"Вы уже герои – национальная сборная, Федерации футбола Грузии, и мы будем жить с верой в ваши будущие победы, так же, как и сегодня!!! Победы, ребята!!!" – написал Мдинарадзе в социальной сети.
Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.