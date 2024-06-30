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Грузия замерла в ожидании матча с Испанией – Мдинарадзе

Грузия замерла в ожидании матча с Испанией – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия замерла в ожидании сегодняшнего матча 1/8 финала чемпионата Европы против Испании, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в Сети. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. По его словам, что бы ни случилось сегодня, каждый из игроков уже герой. "Вы уже герои – национальная сборная, Федерации футбола Грузии, и мы будем жить с верой в ваши будущие победы, так же, как и сегодня!!! Победы, ребята!!!" – написал Мдинарадзе в социальной сети. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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