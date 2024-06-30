https://sputnik-georgia.ru/20240630/kakabadze-postaraemsya-prodlit-eti-schastlivye-dni-288718050.html

Какабадзе: постараемся продлить эти счастливые дни

Какабадзе: постараемся продлить эти счастливые дни

Sputnik Грузия

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне 30.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Футболисты сборной Грузии постараются обыграть команду Испании в 1/8 финала чемпионата Европы и продлить счастливые дни, которые переживает вся страна, сказал защитник национальной команды Отар Какабадзе журналистам. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Победитель пары в 1/4 финала сразится с командой-хозяйкой турнира Германией. Накануне немцы обыграли Данию – 2:0. По словам защитника, сборная Грузии постарается задержаться в Германии еще на несколько недель. Грузия на групповом этапе Евро-2024Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции – 1:3, а во втором круге сыграла вничью с Чехией – 1:1. Во всех трех встречах по одному голу забил нападающий Грузии Жорж Микаутадзе. Тем самым он с тремя голами и одним ассистом возглавил таблицу бомбардиров группового этапа Евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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