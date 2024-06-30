https://sputnik-georgia.ru/20240630/sbornaya-gruzii--glavnoe-otkrytie-evro-2024--veterany-evropeyskogo-futbola-288716347.html

Сборная Грузии – главное открытие Евро-2024 – ветераны европейского футбола

Сборная Грузии – главное открытие Евро-2024 – ветераны европейского футбола

Sputnik Грузия

Всегда приятно найти команды, которые впервые участвуют в крупном турнире, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы, заявил экс-нападающий... 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T15:09+0400

2024-06-30T15:09+0400

2024-06-30T15:20+0400

спорт

грузия

новости

германия

испания

вилли саньоль

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24110/16/241101620_0:0:2365:1330_1920x0_80_0_0_59ef17094d0fd8a4462bd7a8cd3aed37.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ветераны европейского футбола в своих оценках выступлений сборных на групповом этапе чемпионате Европы в Германии сходятся во мнении, что главной сенсацией турнира стала игра национальной команды Грузии. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. По словам еще одного ветерана европейского футбола, бывшего нападающего национальной команды Словакии Мартина Якубко, Грузию, как и Словакию, можно назвать главными открытиями турнира. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, германия, испания, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу