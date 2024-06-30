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Сборная Грузии – главное открытие Евро-2024 – ветераны европейского футбола
Сборная Грузии – главное открытие Евро-2024 – ветераны европейского футбола
Sputnik Грузия
Всегда приятно найти команды, которые впервые участвуют в крупном турнире, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы, заявил экс-нападающий... 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ветераны европейского футбола в своих оценках выступлений сборных на групповом этапе чемпионате Европы в Германии сходятся во мнении, что главной сенсацией турнира стала игра национальной команды Грузии. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. По словам еще одного ветерана европейского футбола, бывшего нападающего национальной команды Словакии Мартина Якубко, Грузию, как и Словакию, можно назвать главными открытиями турнира. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, германия, испания, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу

Сборная Грузии – главное открытие Евро-2024 – ветераны европейского футбола

15:09 30.06.2024 (обновлено: 15:20 30.06.2024)
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкКевин Кураньи (Германия) в матче "Кубка Легенд - 2018"
Кевин Кураньи (Германия) в матче Кубка Легенд - 2018 - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Всегда приятно найти команды, которые впервые участвуют в крупном турнире, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы, заявил экс-нападающий сборной Германии
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ветераны европейского футбола в своих оценках выступлений сборных на групповом этапе чемпионате Европы в Германии сходятся во мнении, что главной сенсацией турнира стала игра национальной команды Грузии.
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира.

"Главной сенсацией было, конечно, выступление Грузии. Всегда приятно найти команды, которые впервые участвуют в крупном турнире, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы. Жаль, что команде Вилли Саньоля предстоит встретиться с самым сложным соперником – Испанией. Также я рад за Австрию, которая показала отличный футбол в группе", – сказал экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи.

По словам еще одного ветерана европейского футбола, бывшего нападающего национальной команды Словакии Мартина Якубко, Грузию, как и Словакию, можно назвать главными открытиями турнира.

"Если мы посмотрим на Восточную Европу, то увидим, что все наши соседи потерпели неудачу. Я думаю, что Словакия была великолепна. Грузия также очень хорошо сыграла на групповом этапе. Поэтому главными открытиями турнира я назову Словакию и Грузию", – сказал Якубко.

Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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