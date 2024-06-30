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Сборная Грузии открыла счет в матче против Испании в 1/8 Евро
Сборная Грузии открыла счет в матче против Испании в 1/8 Евро
Sputnik Грузия
Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T23:19+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу открыла счет в матче против команды Испании в 1/8 чемпионата Европы. Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман. После подачи Отара Какабадзе испанец срезал в свои ворота на 18 минуте матча.Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0. Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии открыла счет в матче против Испании в 1/8 Евро
23:19 30.06.2024 (обновлено: 23:36 30.06.2024)
Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу открыла счет в матче против команды Испании в 1/8 чемпионата Европы.
Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман. После подачи Отара Какабадзе испанец срезал в свои ворота на 18 минуте матча.
Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.