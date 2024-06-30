https://sputnik-georgia.ru/20240630/sbornaya-gruzii-zabila-pervyy-gol-v-vorota-ispanii-v-18-evro-288722350.html

Сборная Грузии открыла счет в матче против Испании в 1/8 Евро

Сборная Грузии открыла счет в матче против Испании в 1/8 Евро

Sputnik Грузия

Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу открыла счет в матче против команды Испании в 1/8 чемпионата Европы. Гол в свои ворота забил футболист сборной Испании Робен Ле Норман. После подачи Отара Какабадзе испанец срезал в свои ворота на 18 минуте матча.Грузия попала в плей-офф чемпионата благодаря победе над сборной Португалии со счетом 2:0. Сборная Грузии по футболу впервые в истории выступает на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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