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В городах и райцентрах Грузии установят экраны для просмотра матчапротив Испании

В городах и райцентрах Грузии установят экраны для просмотра матчапротив Испании

Sputnik Грузия

В Кутаиси экран для фанатов установят у знаменитой 100-ступенчатой лестницы в старой части города 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Открытый показ футбольного матча между сборными Испании и Грузии в рамках плей-офф Евро 2024 пройдет во всех крупных городах и муниципалитетах страны. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. В Тбилиси традиционного матч 1/8 финала покажут на стадионе Михаила Месхи в Ваке. На поле для удобства болельщиков установят шесть больших экранов, а общественный транспорт будет работать до поздней ночи. Просмотреть игру жителям Рустави можно будет в центральном парке города. В Зугдиди матч покажут на площади у здания Госшколы №2. В Кутаиси экран для фанатов установят у знаменитой 100-ступенчатой лестницы в старой части города. С 18:00 для любителей футбола будет играть диджей. О настроении собравшихся позаботится группа "Очос кохи" ("Хижина Очо"). Показ матча местные власти обеспечат также в Батуми, Гори, Марнеули, Местиа, Они, Озургети. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, футбол, сборная грузии по футболу