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Грузия настроена на победу над сборной Испании - премьер о плей-офф Евро
Грузия настроена на победу над сборной Испании - премьер о плей-офф Евро
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Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня 30.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-30T18:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уже стала чемпионом Евро-2024 в сердцах своих болельщиков, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Сети до начала матча против команды Испании в плей-офф чемпионата Европы. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. Матч между сборными Грузии и Испании в 1/8 Евро-2024 в Кельне будет судить французская бригада арбитров. Главным арбитром матча назначен Франсуа Летексье. Несколько лет назад он судил матч сборной Грузии с Данией в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, ираклий кобахидзе, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия настроена на победу над сборной Испании - премьер о плей-офф Евро
18:02 30.06.2024 (обновлено: 19:10 30.06.2024)
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уже стала чемпионом Евро-2024 в сердцах своих болельщиков, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Сети до начала матча против команды Испании в плей-офф чемпионата Европы.
Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира.
"В наших сердцах сборная Грузии уже чемпион!!! Но мы хотим большего и сегодня идем, чтобы выиграть!!! Грузия побеждает", – написал Кобахидзе.
Матч между сборными Грузии и Испании в 1/8 Евро-2024 в Кельне будет судить французская бригада арбитров. Главным арбитром матча назначен Франсуа Летексье. Несколько лет назад он судил матч сборной Грузии с Данией в Тбилиси.