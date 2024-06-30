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Грузия настроена на победу над сборной Испании - премьер о плей-офф Евро

Грузия настроена на победу над сборной Испании - премьер о плей-офф Евро

Sputnik Грузия

Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T18:02+0400

2024-06-30T18:02+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уже стала чемпионом Евро-2024 в сердцах своих болельщиков, написал премьер-министр Ираклий Кобахидзе в Сети до начала матча против команды Испании в плей-офф чемпионата Европы. Сборная Грузии неожиданно для многих вышла из группы F и сыграет с Испанией в 1/8 финала 30 июня. На пути к историческому успеху подопечные Вилли Саньоля обыграли Португалию (2:0), сыграли вничью с Чехией (1:1) и проиграли Турции (1:3). Четырех очков оказалось достаточно, чтобы с третьего места пробиться в следующий этап турнира. Матч между сборными Грузии и Испании в 1/8 Евро-2024 в Кельне будет судить французская бригада арбитров. Главным арбитром матча назначен Франсуа Летексье. Несколько лет назад он судил матч сборной Грузии с Данией в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, ираклий кобахидзе, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу