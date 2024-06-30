https://sputnik-georgia.ru/20240630/verit-v-chudo-sbornaya-gruzii-sygraet-s-ispaniey-na-evro-2024-288713562.html

Верить в чудо! Сборная Грузии сыграет с Испанией на Евро-2024

Верить в чудо! Сборная Грузии сыграет с Испанией на Евро-2024

Sputnik Грузия

На стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне сборная Грузии вновь попытается сотворить чудо, в соперниках испанцы, которые являются главными фаворитами турнира 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T10:07+0400

2024-06-30T10:07+0400

2024-06-30T10:07+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

аналитика

испания

португалия

кельн

георгий мамардашвили

хвича кварацхелия

вилли саньоль

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282102647_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cf0377d762d1499f4e6c1a54b175cc6a.jpg

Сегодня, 30 июня в 23-00(тбс) состоится великий матч для футбольной сборной Грузии!!! Матч плей-офф стадии 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Испании! Статистика личных встреч: Сборная Грузии находится в потрясающем расположении духа после сенсационной победы над португальцами. Лидеры команды в прекрасной форме: Хвича Кварацхелия в игре против Португалии забил свой первый гол на больших турнирах за сборную, Жорж Микаутадзе отличается в каждом матче и является лучшим бомбардиром Евро 2024(3 гола), Георги Мамардашвили поймал сумасшедший кураж и прямо сейчас входит в топ-3 самых надежных вратарей чемпионата Европы. К противостоянию со сборной Испании готовятся практически все футболисты исключение - пропускающий матч из-за перебора желтых карточек Анзор Меквабишвили. На состоявшейся перед игрой с Испанией пресс-конференции вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ответил на вопросы журналистов и рассказал об ожиданиях, связанных с предстоящим матчем. "Нас ожидает сложный матч. Думаю, Испания не предаст свой стиль, будет играть в открытый футбол и атаковать. Нам предстоит сыграть так же, как против Португалии – без ошибок в защите и остро в контратаках", — сказал Мамардашвили. По словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньола, команда выйдет на матч с Испанией, не ощущая давления —"нам терять нечего".Что мы знаем о сопернике? Сборную Испании по праву считают главным фаворитом турнира. Команда безоговорочно выиграла свою группу, не позволив противникам забить ни одного гола. Главные звезды команды: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Педри, Родри. С уверенностью можем предугадать появление каждого из этих футболистов в стартовом составе в игре против сборной Грузии. Сборная Грузии по футболу стала значительно сильнее за последний год, поэтому Испании придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду в 1/8 чемпионата Европы и пройти дальше, сказал главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции.По его словам, победа над Португалией добавит Грузии мотивации и сделает ее еще более опасной для Испании."Нам следует быть очень осторожными. Кроме того, они приобрели большой опыт, сыграв три матча на чемпионате Европы", – сказал де ла Фуэнте.Ожидания от матча Футбольных болельщиков ожидает противостояние двух абсолютно разных сборных, за испанцами было пристальное внимание с самого начала чемпионата как к главной силе, от грузин же никто ничего не ждал, всем было интересно просто посмотреть на самобытную команду. Но итог один, обе команды в 1/8 финала Евро 2024, обе команды выйдут на футбольное поле играть одним круглым мячом, а там уже посмотрим есть ли у хваленных испанцев такой же крепкий дух и нескончаемое желание радовать свою страну, как у грузин?! И снова такие приятные слова, вперёд Грузия!!! В 1/4 финала Евро 2024 победителя матча Грузия-Испания будет ждать сборная Германии, победившая датчан со счетом 0:2.

испания

португалия

кельн

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Георгий Кекелия

Георгий Кекелия

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Георгий Кекелия

спорт, грузия, аналитика, испания, португалия, кельн, георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу