Верить в чудо! Сборная Грузии сыграет с Испанией на Евро-2024
© photo: Sputnik / StringerМатч сборных Грузии и Испании по футболу в рамках пятого тура отборочного этапа Евро-2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне сборная Грузии вновь попытается сотворить чудо, в соперниках испанцы, которые являются главными фаворитами турнира
Сегодня, 30 июня в 23-00(тбс) состоится великий матч для футбольной сборной Грузии!!! Матч плей-офф стадии 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Испании!
Статистика личных встреч:
2023г. Испания 3-1 Грузия
2023г. Грузия 1-7 Испания
2021г. Испания 4-0 Грузия
2021г. Грузия 1-2 Испания
2016г. Испания 0-1 Грузия
2013г. Испания 2-0 Грузия
2012г. Грузия 0-1 Испания
© SputnikГрузия и Испания, сравнение сборных по футболу перед матчем в 1/8 Евро-2024
Грузия и Испания, сравнение сборных по футболу перед матчем в 1/8 Евро-2024
© Sputnik
Сборная Грузии находится в потрясающем расположении духа после сенсационной победы над португальцами. Лидеры команды в прекрасной форме: Хвича Кварацхелия в игре против Португалии забил свой первый гол на больших турнирах за сборную, Жорж Микаутадзе отличается в каждом матче и является лучшим бомбардиром Евро 2024(3 гола), Георги Мамардашвили поймал сумасшедший кураж и прямо сейчас входит в топ-3 самых надежных вратарей чемпионата Европы.
К противостоянию со сборной Испании готовятся практически все футболисты исключение - пропускающий матч из-за перебора желтых карточек Анзор Меквабишвили.
© SputnikГрузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
Грузия на Евро 2024, рекорды группового этапа
© Sputnik
На состоявшейся перед игрой с Испанией пресс-конференции вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ответил на вопросы журналистов и рассказал об ожиданиях, связанных с предстоящим матчем.
"Нас ожидает сложный матч. Думаю, Испания не предаст свой стиль, будет играть в открытый футбол и атаковать. Нам предстоит сыграть так же, как против Португалии – без ошибок в защите и остро в контратаках", — сказал Мамардашвили.
По словам главного тренера сборной Грузии Вилли Саньола, команда выйдет на матч с Испанией, не ощущая давления —"нам терять нечего".
"Как и в матче с Португалией, мы выйдем на игру без какого-либо давления. Мы хотим играть в команде и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся", — сказал Саньоль.
Что мы знаем о сопернике?
Сборную Испании по праву считают главным фаворитом турнира. Команда безоговорочно выиграла свою группу, не позволив противникам забить ни одного гола.
Главные звезды команды: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Педри, Родри. С уверенностью можем предугадать появление каждого из этих футболистов в стартовом составе в игре против сборной Грузии.
Сборная Грузии по футболу стала значительно сильнее за последний год, поэтому Испании придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду в 1/8 чемпионата Европы и пройти дальше, сказал главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции.
"Хочу выразить максимальное уважение нашему сопернику, который провел великолепный и блестящий матч против Португалии. Мы увидели, что с момента встречи с нами они сильно прибавили и улучшают свою игру. Нам придется приложить все усилия, чтобы пройти в следующий этап", – сказал де ла Фуэнте.
По его словам, победа над Португалией добавит Грузии мотивации и сделает ее еще более опасной для Испании.
"Нам следует быть очень осторожными. Кроме того, они приобрели большой опыт, сыграв три матча на чемпионате Европы", – сказал де ла Фуэнте.
Ожидания от матча
Футбольных болельщиков ожидает противостояние двух абсолютно разных сборных, за испанцами было пристальное внимание с самого начала чемпионата как к главной силе, от грузин же никто ничего не ждал, всем было интересно просто посмотреть на самобытную команду.
Но итог один, обе команды в 1/8 финала Евро 2024, обе команды выйдут на футбольное поле играть одним круглым мячом, а там уже посмотрим есть ли у хваленных испанцев такой же крепкий дух и нескончаемое желание радовать свою страну, как у грузин?!
И снова такие приятные слова, вперёд Грузия!!!
В 1/4 финала Евро 2024 победителя матча Грузия-Испания будет ждать сборная Германии, победившая датчан со счетом 0:2.