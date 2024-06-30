https://sputnik-georgia.ru/20240630/vratar-sbornoy-gruzii-gotov-k-serii-poslematchevykh-penalti-v-igre-s-ispaniey-288718200.html

Вратарь сборной Грузии готов к серии послематчевых пенальти в игре с Испанией

Вратарь сборной Грузии готов к серии послематчевых пенальти в игре с Испанией

Sputnik Грузия

Нам предстоит сыграть так же, как против Португалии – без ошибок в защите и остро на контратаках, считает голкипер 30.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-30T19:14+0400

2024-06-30T19:14+0400

2024-06-30T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии", 23-летний Георгий Мамардашвили не исключил, что в матче с Испанией в 1/8 чемпионата Европы дело может дойти до послематчевых пенальти, поэтому он будет готов ко всему. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кёльне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Победитель пары в 1/4 финала сразится с командой-хозяйкой турнира Германией. Накануне немцы обыграли Данию – 2:0. Как считает вратарь грузинской команды, который уже три сезона выступает в чемпионате Испании, "Красная фурия" не изменит себе и будет играть в открытый футбол. "Нам предстоит сыграть так же, как против Португалии – без ошибок в защите и остро на контратаках. Однако игра в защите не означает, что мы не будем опасны в нападении", – добавил Мамардашвили. Что касается слов защитника испанцев Начо Фернандеса, который собирается забить в ворота Грузии много голов, то тут Мамардашвили ответил коротко: "Посмотрим, как у него это получится". Грузия на групповом этапе Евро-2024 Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками, в последнем матче обыграв фаворита группы сборную Португалии со счетом 2:0. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции – 1:3, а во втором круге сыграла вничью с Чехией – 1:1. Во всех трех встречах по одному голу забил нападающий Грузии Жорж Микаутадзе. Тем самым он с тремя голами и одним ассистом возглавил таблицу бомбардиров группового этапа Евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, испания, футбол, сборная грузии по футболу