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"Аякс" и "Мец" наконец-то договорились о трансфере Микаутадзе
"Аякс" и "Мец" наконец-то договорились о трансфере Микаутадзе
Sputnik Грузия
Микаутадзе является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T17:11+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Нидерландский "Аякс" и французский "Мец" договорились о дальнейшей судьбе нападающего сборной Грузии Георгия (Жоржа) Микаутадзе – французы выкупили форварда за 13 миллионов евро, сообщили в пресс-службе клуба. Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды. Еще до начала чемпионата Европы по футболу в Германии в прессе стали активно обсуждать возможный переход Микаутадзе в "Монако". Микаутадзе, которому исполнилось 23 года, в четырех встречах Евро-2024 отличился тремя голами и одним голевым пасом. Он стал лучшим бомбардиром группового этапа. Микаутадзе является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе
спорт, в мире, новости, грузия, франция, георгий микаутадзе
"Аякс" и "Мец" наконец-то договорились о трансфере Микаутадзе
17:11 01.07.2024 (обновлено: 17:20 01.07.2024)
Микаутадзе является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Нидерландский "Аякс" и французский "Мец" договорились о дальнейшей судьбе нападающего сборной Грузии Георгия (Жоржа) Микаутадзе – французы выкупили форварда за 13 миллионов евро, сообщили в пресс-службе клуба.
Летом 2023 года Микаутадзе перешел из "Меца" в "Аякс" за 16 миллионов евро. Но в шести матчах за новый клуб грузин не забил ни одного гола, после чего вернулся во Францию на правах аренды.
После возвращения в "Мец" Микаутадзе забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах. Но это не помогло клубу задержаться в высшей лиге, и "Мец" вернулся во второй дивизион.
Еще до начала чемпионата Европы по футболу в Германии в прессе стали активно обсуждать возможный переход Микаутадзе в "Монако".
Микаутадзе, которому исполнилось 23 года, в четырех встречах Евро-2024 отличился тремя голами и одним голевым пасом. Он стал лучшим бомбардиром группового этапа.
Микаутадзе является выпускником академии "Мец" и выступал за клуб с 2017 по 2023 год.