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Депутат назвал спекуляцией заявления оппонентов о планируемой в Грузии амнистии
Депутат назвал спекуляцией заявления оппонентов о планируемой в Грузии амнистии
Sputnik Грузия
Амнистия является гуманитарным актом, поэтому неудобно придавать вопросу политическую подоплеку, заявил депутат 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T19:33+0400
2024-07-01T19:33+0400
2024-07-01T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Проект закона "об амнистии" для определенных категорий заключенных, инициируемый правящей партией "Грузинская мечта", служит интересам граждан, а спекуляции оппозиции на данную тему неприемлемы, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Охотой на голоса избирателей в преддверии парламентских выборов назвал инициативу "Грузинской мечты" об амнистии депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. При этом он отметил, что партия поддержит инициативу, но предварительно согласует вопрос со своим союзником – крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". По словам депутата, амнистия является гуманитарным актом, поэтому неудобно придавать вопросу политическую подоплеку. Ионатамишвили отметил, что в настоящее время ведется работа над законопроектом с тем, чтобы количество заключенных в Грузии сократилось до европейских стандартов. Тюрьмы в Грузии: в заключении находится более 10 тысяч человек >>О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.По словам премьера, речь идет о сокращении количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3.В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек.После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, амнистия, тюрьма, парламент грузии
политика, новости, грузия, амнистия, тюрьма, парламент грузии
Депутат назвал спекуляцией заявления оппонентов о планируемой в Грузии амнистии
Амнистия является гуманитарным актом, поэтому неудобно придавать вопросу политическую подоплеку, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Проект закона "об амнистии" для определенных категорий заключенных, инициируемый правящей партией "Грузинская мечта", служит интересам граждан, а спекуляции оппозиции на данную тему неприемлемы, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.
Охотой на голоса избирателей в преддверии парламентских выборов назвал инициативу "Грузинской мечты" об амнистии депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. При этом он отметил, что партия поддержит инициативу, но предварительно согласует вопрос со своим союзником – крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".
"Что касается заявлений оппозиции, то спекуляции по поводу амнистии неприемлемы… Они все руководствуются собственными интересами, а не государства. Мы принимаем решения исходя из интересов государства, и выборы не имеют никакого смысла по отношению к амнистии. Это служит интересам граждан", – заявил Ионатамишвили в эфире "Первого канала".
По словам депутата, амнистия является гуманитарным актом, поэтому неудобно придавать вопросу политическую подоплеку.
Ионатамишвили отметил, что в настоящее время ведется работа над законопроектом с тем, чтобы количество заключенных в Грузии сократилось до европейских стандартов.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
По словам премьера, речь идет о сокращении количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3.
В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек.
После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.