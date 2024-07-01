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Дожди, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии на ближайшие дни

Дожди, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T14:23+0400

2024-07-01T14:23+0400

2024-07-01T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются в Грузии с конца дня 1 июля до конца дня 2 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 июля>>Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы, отмечают в ведомстве. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

непогода в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды