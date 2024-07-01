Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240701/dozhdi-grad-i-veter--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-288746294.html
Дожди, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии на ближайшие дни
Дожди, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии на ближайшие дни
Sputnik Грузия
Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T14:23+0400
2024-07-01T14:46+0400
непогода в грузии
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411163_4:124:3097:1864_1920x0_80_0_0_648995402d20ea4e28fed1de971f385e.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются в Грузии с конца дня 1 июля до конца дня 2 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 июля&gt;&gt;Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы, отмечают в ведомстве. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411163_198:98:2655:1940_1920x0_80_0_0_6f4f9ab50b4c63bf5a745e69614dbdb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
непогода в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
непогода в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды

Дожди, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии на ближайшие дни

14:23 01.07.2024 (обновлено: 14:46 01.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerЖенщина идет с зонтом под дождем
Женщина идет с зонтом под дождем - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Метеорологи оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, местами сильные, град и усиление ветра ожидаются в Грузии с конца дня 1 июля до конца дня 2 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 июля>>
Ожидаемые осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках Грузии, паводкам на малых реках, а в холмистых и горных зонах могут спровоцировать оползнево-селевые процессы, отмечают в ведомстве.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0