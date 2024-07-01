https://sputnik-georgia.ru/20240701/eto-byla-slavnaya-okhota--sbornaya-gruzii-pokidaet-chempionat-evropy-288738653.html
Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы
Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы
Sputnik Грузия
На стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне 30 июня 2024 года прошла историческая игра для сборной Грузии – битва против сборной Испании в плей-офф Евро 2024! 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T10:52+0400
2024-07-01T10:52+0400
2024-07-01T10:52+0400
грузия на евро-2024
спорт
грузия
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испания
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отар китеишвили
футбол
сборная грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/01/288730983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab6b5fef22645d4450d3cd0d051a001c.jpg
К сожалению, чуда не случилось. Сборная Грузии проиграла со счетом 1:4. Грустим и гордимся. Сборная Грузии сражалась до последнего, отдала все силы, но класс и опыт испанских футболистов сделали свое дело. Ключевые моменты матча: 1. Первый тайм: – Робин Ле Норман (автогол) (25") – 0:1. – Родри (39") – 1:1. – Отар Китеишвили получил травму на 41 минуте и был заменен, на поле появился Сандро Алтунашвили. 2. Второй тайм: – Фабиан Руис (51") – 2:1. – Нико Уильямс (75") – 3:1. – Дани Ольмо (83") – 4:1. 3. Статистика матча: – Владение мячом: Испания 76% – 24% Грузия. – Удары в створ: Испания 13 – 0 Грузия. – Угловые: Испания 13 – 3 Грузия. – Фолы: Испания 11 – 5 Грузия. – Желтые карточки: Испания 1 –1 Грузия. Любопытный факт: Все мы помним первый матч сборной Грузии на Евро-2024 против сборной Турции. В той встрече Гиорги Мамардашвили на последних секундах пошел в чужую штрафную помогать партнерам сравнивать счет, но а закончилось это голом Турции в пустые ворота. Итог 3:1. Так вот, если бы не этот пропущенный мяч, Грузия в 1/8 финала сыграла бы с Румынией (Нидерланды с Испанией), а в 1/4 финала могла попасть на победителя пары Австрия-Турция, но увы, случилось как случилось. В любом случае хочется сказать сборной Грузии огромное спасибо! Спасибо за сказку! Спасибо за эмоции! В страну снова вернулся большой футбол! Болельщики испытали весь спектр эмоций. Обидное поражение от Турции, штанга и перекладина во втором тайме. Фантастическая игра Мамардашвили и промах Лобжанидзе против Чехии. Уверенная и красивая победа в игре с португальцами, и, конечно, тяжелый по результату, но навсегда оставшийся в памяти плей-офф против испанцев. Грузию с дебютом на чемпионате Европы! С прекрасным дебютом! Это была славная охота!
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Sputnik Грузия
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спорт, грузия, аналитика, испания, турция, отар китеишвили, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, аналитика, испания, турция, отар китеишвили, футбол, сборная грузии по футболу
Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы
На стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне 30 июня 2024 года прошла историческая игра для сборной Грузии – битва против сборной Испании в плей-офф Евро 2024!
К сожалению, чуда не случилось. Сборная Грузии проиграла со счетом 1:4. Грустим и гордимся.
Сборная Грузии сражалась до последнего, отдала все силы, но класс и опыт испанских футболистов сделали свое дело.
– Робин Ле Норман (автогол) (25") – 0:1.
– Отар Китеишвили получил травму на 41 минуте и был заменен, на поле появился Сандро Алтунашвили.
– Фабиан Руис (51") – 2:1.
– Нико Уильямс (75") – 3:1.
– Дани Ольмо (83") – 4:1.
– Владение мячом: Испания 76% – 24% Грузия.
– Удары в створ: Испания 13 – 0 Грузия.
– Угловые: Испания 13 – 3 Грузия.
– Фолы: Испания 11 – 5 Грузия.
– Желтые карточки: Испания 1 –1 Грузия.
Все мы помним первый матч сборной Грузии на Евро-2024 против сборной Турции. В той встрече Гиорги Мамардашвили на последних секундах пошел в чужую штрафную помогать партнерам сравнивать счет, но а закончилось это голом Турции в пустые ворота. Итог 3:1.
Так вот, если бы не этот пропущенный мяч, Грузия в 1/8 финала сыграла бы с Румынией (Нидерланды с Испанией), а в 1/4 финала могла попасть на победителя пары Австрия-Турция, но увы, случилось как случилось.
В любом случае хочется сказать сборной Грузии огромное спасибо! Спасибо за сказку! Спасибо за эмоции! В страну снова вернулся большой футбол! Болельщики испытали весь спектр эмоций. Обидное поражение от Турции, штанга и перекладина во втором тайме.
Фантастическая игра Мамардашвили и промах Лобжанидзе против Чехии. Уверенная и красивая победа в игре с португальцами, и, конечно, тяжелый по результату, но навсегда оставшийся в памяти плей-офф против испанцев.
Грузию с дебютом на чемпионате Европы! С прекрасным дебютом! Это была славная охота!