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Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы

Это была славная охота – сборная Грузии покидает чемпионат Европы

Sputnik Грузия

На стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне 30 июня 2024 года прошла историческая игра для сборной Грузии – битва против сборной Испании в плей-офф Евро 2024! 01.07.2024, Sputnik Грузия

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грузия на евро-2024

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отар китеишвили

футбол

сборная грузии по футболу

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К сожалению, чуда не случилось. Сборная Грузии проиграла со счетом 1:4. Грустим и гордимся. Сборная Грузии сражалась до последнего, отдала все силы, но класс и опыт испанских футболистов сделали свое дело. Ключевые моменты матча: 1. Первый тайм: – Робин Ле Норман (автогол) (25") – 0:1. – Родри (39") – 1:1. – Отар Китеишвили получил травму на 41 минуте и был заменен, на поле появился Сандро Алтунашвили. 2. Второй тайм: – Фабиан Руис (51") – 2:1. – Нико Уильямс (75") – 3:1. – Дани Ольмо (83") – 4:1. 3. Статистика матча: – Владение мячом: Испания 76% – 24% Грузия. – Удары в створ: Испания 13 – 0 Грузия. – Угловые: Испания 13 – 3 Грузия. – Фолы: Испания 11 – 5 Грузия. – Желтые карточки: Испания 1 –1 Грузия. Любопытный факт: Все мы помним первый матч сборной Грузии на Евро-2024 против сборной Турции. В той встрече Гиорги Мамардашвили на последних секундах пошел в чужую штрафную помогать партнерам сравнивать счет, но а закончилось это голом Турции в пустые ворота. Итог 3:1. Так вот, если бы не этот пропущенный мяч, Грузия в 1/8 финала сыграла бы с Румынией (Нидерланды с Испанией), а в 1/4 финала могла попасть на победителя пары Австрия-Турция, но увы, случилось как случилось. В любом случае хочется сказать сборной Грузии огромное спасибо! Спасибо за сказку! Спасибо за эмоции! В страну снова вернулся большой футбол! Болельщики испытали весь спектр эмоций. Обидное поражение от Турции, штанга и перекладина во втором тайме. Фантастическая игра Мамардашвили и промах Лобжанидзе против Чехии. Уверенная и красивая победа в игре с португальцами, и, конечно, тяжелый по результату, но навсегда оставшийся в памяти плей-офф против испанцев. Грузию с дебютом на чемпионате Европы! С прекрасным дебютом! Это была славная охота!

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спорт, грузия, аналитика, испания, турция, отар китеишвили, футбол, сборная грузии по футболу