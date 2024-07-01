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Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Беларуси
Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Беларуси
Sputnik Грузия
Проект направлен на формирование единой исторической общности регионов РФ, а также Беларуси 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове.Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, а также Беларуси. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой – единый народ, несший на плечах бремя войны.Конкурс Стенина-2024 запустил голосование среди интернет-пользователей>>"В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю, и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженных деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", - рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И. Х. Колодеева.Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович."80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков- знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг – передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которым состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", – рассказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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беларусь, минск, дмитрий киселев, россия сегодня, новости, в мире, россия, выставка
беларусь, минск, дмитрий киселев, россия сегодня, новости, в мире, россия, выставка
Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Беларуси
Проект направлен на формирование единой исторической общности регионов РФ, а также Беларуси
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове.
Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, а также Беларуси. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
"У России и Беларуси единая историческая память. Как 80 лет назад, так и сегодня, мы вместе продолжаем бороться с нацизмом. Поэтому 80-летие освобождения Беларуси для нас особенное событие, и ему мы посвятили один из ключевых этапов нашего флагманского проекта "Освобождение. Путь к Победе". На снимках фотокорреспондентов Совинформбюро в рамках серии выставок жители Минска, Витебска, Борисова, Бреста смогут увидеть лица своих родных и близких – освободителей, которые боролись как на фронте, так и в тылу врага. Отдать дань памяти этим героям, передать новым поколениям ту силу духа, которая позволила нам вместе достичь Великой Победы. "Освобождение" ставит перед собой именно эту цель", – отметил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты, реализуемые, в том числе инструментами новых медиа. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". По словам организаторов, советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры и создать летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой – единый народ, несший на плечах бремя войны.
"В нашей стране и далеко за ее пределами люди знают историю, и то, сколько испытаний Великой Отечественной войны выпало на долю Беларуси. Многие из них нашли отражение в книгах, в кино. Защитники Брестской крепости и Могилева, герои минского подполья, белорусские партизаны мужественно боролись с врагом. Подлинные события, конечно, запечатлели фотографии. Проект "Освобождение. Путь к Победе", где в основе – легендарный архив снимков Совинформбюро военных лет, – подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженных деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", - рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
Все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И. Х. Колодеева.
"Комбинированный формат фотовыставки помогает острее ощутить важнейшие события нашей общей истории. Еще раз окунуться в нее не через учебники, а прикоснувшись к конкретным историческим артефактам – кадрам фотохроники, увидеть все своими глазами. Это оставит неизгладимое впечатления и яркие эмоции. Поэтому я уверена, что экспозиция будет пользоваться популярностью в том числе и у молодежи нашего города. Важно также, что выставка организована со свободным доступом в замечательном Парке Победы города-героя Минска", – отметила начальник Главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.
Значимость сохранения исторической памяти о событиях освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул и председатель Борисовского районного исполнительного комитета Николай Карпович.
"80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков- знаковое событие в жизни белорусского народа. Сегодня важно сохранить историческую память, чтобы не допустить повторения ужаса войны. Наш святой долг – передать подрастающему поколению правду о героическом подвиге народов СССР, благодаря которым состоялась Великая Победа. Весомый вклад в победу над фашизмом внесли солдаты Красной армии, освобождавшие Борисовщину от врага в годы Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики. Немаловажную роль в борьбе с коричневой чумой сыграли борисовчане. Самоотверженность советских воинов принесла мирную жизнь, свободу и независимость нашему народу", – рассказал он.