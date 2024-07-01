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Глава федерации поблагодарил футболистов сборной Грузии за незабываемые дни на Евро-2024
Глава федерации поблагодарил футболистов сборной Грузии за незабываемые дни на Евро-2024
Sputnik Грузия
Сборная Грузии проиграла Испании и тем самым завершила свое участие в континентальном первенстве 01.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии и экс-капитан национальной команды Леван Кобиашвили поблагодарил футболистов за незабываемые дни, которые они подарили болельщикам своей игрой на дебютном чемпионате Европы в Германии. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве. До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Вскоре после проигранного матча премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил национальную сборную за достойную игру против команды Испании. По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру. Что касается команды Испании, то теперь в 1/4 финала они сыграют с Германией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, испания, леван кобиашвили, вилли саньоль
Глава федерации поблагодарил футболистов сборной Грузии за незабываемые дни на Евро-2024
Сборная Грузии проиграла Испании и тем самым завершила свое участие в континентальном первенстве
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Президент Федерации футбола Грузии и экс-капитан национальной команды Леван Кобиашвили поблагодарил футболистов за незабываемые дни, которые они подарили болельщикам своей игрой на дебютном чемпионате Европы в Германии.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве.
"Спасибо, ребята, за эти незабываемые дни! Спасибо главному тренеру и всей команде! Спасибо лучшему болельщику! Спасибо, что оставили свой след в мире футбола. Верю, что нас ждут еще большие победы!" – написал Кобиашвили.
До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7.
Вскоре после проигранного матча премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил национальную сборную за достойную игру против команды Испании.
По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру.
Что касается команды Испании, то теперь в 1/4 финала они сыграют с Германией.