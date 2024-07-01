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Грузия-Испания – матч 1/8 ЧЕ глазами мировых СМИ

Грузия-Испания – матч 1/8 ЧЕ глазами мировых СМИ

Sputnik Грузия

Зарубежные СМИ дали положительную оценку выступлению сборной Грузии на чемпионате Европы 01.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Игра сборной Грузии по футболу в матче плей-офф чемпионата Европы против одного из лидеров турнира, команды Испании, несмотря на крупный проигрыш, заслужила довольно положительную оценку мировых СМИ. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве. "Выступление сборной Грузии на турнире завершилось победой Испании, хотя они уже написали историю. Победа над Португалией и выход в 1/8 финала навсегда останутся в истории Грузии", – пишет The Guardian. "Испания пропустила первый гол турнира в матче против Грузии, но за 6 минут до конца первой половины матча Родри смог сравнять счет, после чего последовало еще 3 гола, забитых Мамардашвили", – пишет France 24. До матча 1/8 чемпионата Европы сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз. Грузии удача улыбнулась лишь раз в 2016 году. Тогда в товарищеском матче сильнее оказались грузины – 1:0. Остальные встречи остались за Испанией. Самое крупное поражение подопечные Вилли Саньоля потерпели в сентябре 2023 года – 1:7. Вскоре после проигранного матча премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил национальную сборную за достойную игру против команды Испании. По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру. Что касается сборной Испании, то теперь в 1/4 финала она сыграет с Германией 5 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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