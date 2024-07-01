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Каладзе: впереди Грузию ждет много побед
Каладзе: впереди Грузию ждет много побед
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Сборная Грузии по футболу не смогла пробиться в четвертьфинала чемпионата Европы 01.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу доказала, что является достойным соперником, и впереди ее ждет много побед, сказал бывший футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе после завершения участия грузинской команды в чемпионате Европы. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира. Матч между сборными Испании и Грузии завершился со счетом 4:1. "В 1/8 финала Евро 2024 национальная борная Грузии еще раз доказала, что является достойным соперников, который играет в футбол высокого уровня. Спасибо парням за радость, которую они доставили грузинским болельщикам и всем любителям футбола подарили интересные игры", - написал Каладзе в соцсети. Он подчеркнул, что Грузия - это страна, которая борется до последнего. "Сегодня уже весь мир знает, что Грузия является страной, которая борется до конца ради победы. Впереди нас ждем много побед!", - написал Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, каха каладзе, сборная грузии по футболу
Каладзе: впереди Грузию ждет много побед
01:17 01.07.2024 (обновлено: 01:24 01.07.2024)
Сборная Грузии по футболу не смогла пробиться в четвертьфинала чемпионата Европы
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу доказала, что является достойным соперником, и впереди ее ждет много побед, сказал бывший футболист, мэр Тбилиси Каха Каладзе после завершения участия грузинской команды в чемпионате Европы.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира. Матч между сборными Испании и Грузии завершился со счетом 4:1.
"В 1/8 финала Евро 2024 национальная борная Грузии еще раз доказала, что является достойным соперников, который играет в футбол высокого уровня. Спасибо парням за радость, которую они доставили грузинским болельщикам и всем любителям футбола подарили интересные игры", - написал Каладзе в соцсети.
Он подчеркнул, что Грузия - это страна, которая борется до последнего.
"Сегодня уже весь мир знает, что Грузия является страной, которая борется до конца ради победы. Впереди нас ждем много побед!", - написал Каладзе.