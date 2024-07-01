https://sputnik-georgia.ru/20240701/novye-pravila-raboty-moryakov-zadeystvovany-v-gruzii-s-1-iyulya-288750356.html

Новые правила работы моряков задействованы в Грузии с 1 июля

Новые правила работы моряков задействованы в Грузии с 1 июля

Sputnik Грузия

Новый закон предоставляет возможность гражданам Грузии, плавающим на корабле под флагом Грузии, получать дальнейшее образование 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T16:28+0400

2024-07-01T16:28+0400

2024-07-01T16:28+0400

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агентство морского транспорта

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Обновленный закон "О труде моряков", который регулирует вопросы трудоустройства моряков, в том числе связанные с зарплатой и графиком работы, вступил в Грузии в силу 1 июля 2024 года.При этом закон не коснулся судов, плавающих во внутренних водах, в зонах действия портовой системы, рыболовных судов, деревянных кораблей и государственных судов, не используемых для коммерческих целей.Согласно вступающему в силу закону, на судах будет обязательно заключение трудового контракта, в котором будут прописаны вопросы как отдыха и отпуска моряков, часы вахты, так и вопрос ответственности за оказание медицинской помощи, выплат заработной платы и других аспектов трудоустройства.Кроме того, один раз в два года моряки должны будут проходить плановые медицинские проверки, и без них они не должны допускаться на судно.В законе отдельно регулируется трудоустройство судовых поваров, согласно которому они должны сдать специальный экзамен после прохождения курса обучения и проплавать на судне до назначения не менее полугода.Кроме того, Агентство морского транспорта будет выдавать судну, плавающему под государственным флагом Грузии, морской трудовой сертификат.Морской трудовой сертификат выдается в результате проведения инспектирования судна и подтверждает, что условия проживания и труда на судне соответствуют требованиям законодательства Грузии и международной конвенции.Также новый закон предоставляет возможность гражданам Грузии, плавающим на корабле под флагом Грузии, получать дальнейшее образование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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