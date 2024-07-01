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Сборная Грузии проиграла Испании и покинула Евро-2024
Сборная Грузии проиграла Испании и покинула Евро-2024
Sputnik Грузия
Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T00:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании в 1/8 чемпионата Европы и покинула турнир.Матч закончился со счетом 4:1.На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.На 39 минуте сравнял счет центральный опорный полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.Таким образом, на перерыв команды ушли со счетом 1:1. Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки. На 51 минуте свою команду вывел вперед Фабиан Руис. Третий гол в ворота Грузии на 71 минуте забил Нико Уильямс. Автором четвертого года на 83 минуте стал Дани Ольмо.Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, германия, отар какабадзе
Сборная Грузии проиграла Испании и покинула Евро-2024
00:54 01.07.2024 (обновлено: 00:59 01.07.2024)
Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу проиграла команде Испании в 1/8 чемпионата Европы и покинула турнир.
Матч закончился со счетом 4:1.
На 18 минуте матча футболист сборной Испании Робен Ле Норман после подачи Отара Какабадзе срезал в свои ворота.
На 39 минуте сравнял счет центральный опорный полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.
Таким образом, на перерыв команды ушли со счетом 1:1.
Во втором тайме испанцы взяли игру в свои руки. На 51 минуте свою команду вывел вперед Фабиан Руис. Третий гол в ворота Грузии на 71 минуте забил Нико Уильямс. Автором четвертого года на 83 минуте стал Дани Ольмо.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.